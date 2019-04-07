Cezaevinden bir türlü çıkamıyor

Cezaevinde birlikte kaldığı ağabeyinin yanarak ölmesinden sonra akli dengesini yitiren Erdoğan Kaya (40), sağlık kontrolü için gittiği hastanede başına bir şey gelmesin diye komşusu tarafından evine götürülünce firar ettiği sanıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı kanıtlanan Kaya, cezasının bir kısmını çekip denetimli serbestlik hakkı doğmasına rağmen, firar nedeniyle disiplin cezası alınca tahliye edilmedi. Avukatı Öykü Su Güler, tahliye kararının alınmasını sağladı. Ancak açık cezaevinde yatması gereken 40 günlük bir süre olduğu, bu yüzden tahliye olduktan sonra Menemen Açık Cezaevi'ne gitmesi gerektiği söylenen Kaya, söylenilenleri anlamayıp, evine gidince tekrar firar etmiş sayıldı.

İzmir'de yaşayan Erdoğan Kaya, farklı suçlardan 33 yıl hapis cezasına mahkum olunca, yine kendisi gibi hükümlü olan ağabeyi Erkan Kaya ile Muğla E Tipi Cezaevi'nde cezasını çekmeye başladı. Ağabey Erkan Kaya, 2013 yılında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler arasında kalarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre Erdoğan Kaya, ağabeyinin yanarken attığı çığlıkları duyunca, ruh sağlığı bozuldu. Kaya bir süre sonra ise İzmir'in Aliağa ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne nakledildi. Sağlık problemleri devam eden Kaya, muayene için getirildiği hastane koridorunda beklerken, bir komşusu onu görerek, başına kötü bir şey gelmemesi için evine götürdü. Firar ettiği sanılan Kaya, evinden alınarak ekipler tarafından tekrar cezaevine götürüldü. Firar suçundan İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kaya'nın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki kontrolleri sonucunda, akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor düzenlendi. Akli dengesi yerinde olmadığı anlaşılan Kaya için mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi. Bu sırada Kaya'nın cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak denetimli serbestlik hakkı doğdu. Ancak firar ettiği gerekçesiyle Karşıyaka İnfaz Hakimliği tarafından disiplin cezası alan Kaya'nın müddetnamesi bozuldu ve cezaevinden çıkış süresi 3 yıl uzadı.

Avukatı kararı bozdu

Kaya'nın avukatı Öykü Su Güler, İzmir 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği ceza verilmesine yer olmadığına dair kararla birlikte infaz savcısına müddetnamenin düzeltilmesi için başvurdu. Ancak infaz savcısı, Karşıyaka İnfaz Hakimliği'nin verdiği disiplin cezası nedeniyle avukat Güler'in başvurusunu reddetti. Savcının başvuruyu reddetmesi üzerine dosya o gün nöbetçi olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu mahkeme de Güler'in başvurusunu reddederek dosyayı bir üst mahkeme olan 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Açık cezaevi yerine, evine gitti

Dosyayı inceleyen 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, geçen sene 20 Eylül'de verdiği kararla, müddetnamenin kısaltılması ve sonradan eklenen 3 yılın silinmesine hükmetti. Kaya, açık cezaevinde de yatması gereken 40 günlük süre bulunduğu ve bu yüzden Menemen Açık Cezaevi'ne gitmesi gerektiği belirtilip, yaklaşık 4 ay önce tahliye edildi. Kendisine söylenenleri anlamayan Erdoğan Kaya, verilen belgeyi yırtıp attı ve açık cezaevi yerine evine gitti.

Yeşil kart başvurusunda bulunmuştu

Anne Ayşe Kaya, tekrar firar etmiş sayılan Erdoğan Kaya'nın durumunu, oğlunun yeşil kart başvuru işlemleri için yaklaşık 2 ay önce savcılığa gittiğinde öğrendi. Yaklaşık 2 ay boyunca ailesiyle birlikte yaşayan Kaya, eve gelen ekiplerce tekrar Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü. Psikolojik problemleri süren ve tedavisine devam etmesi gereken oğlu Erdoğan Kaya adına yeşil kart başvurusu yapmak için savcılığa giden ve durumu öğrenip, şoke olan anne Ayşe Kaya, "Orada oğlumun açık cezaevine yatması gereken 40 günlük süre olduğu ortaya çıktı. Ancak bu zamana kadar neden beklendiğini, bu ihmalin nasıl yapıldığını anlayamıyorum. Oğlum doğru dürüst hayatını sürdüremezken, şimdi tekrar firar etmiş sayıldı. Tüm süreç baştan başlayacak" dedi.

Yeniden itiraz edildi

Müvekkilinin ağabeyinin yanarak ölmesi sonucu akli dengesini yitirdiğini ve bunun da hastane raporlarıyla kanıtlandığını söyleyen avukat Öykü Su Güler, "Akli dengesi yerinde olmayan bir kişiye 'Haydi, sen açık cezaevine git, önce orada yatıp sonra tahliye olacaksın' denmesi başlı başına bir hata. Müvekkilimin böyle bir sorumluluğu alacak akli kabiliyete sahip olmadığını geçtim, kendisinin hayatını tek başına idame ettirmesi bile zor. Ailesi, diğer oğullarının acısını hala içlerinde taşıyor. Tahliye edildiği sırada akli dengesinin olmaması göz ardı edilerek, açık cezaevine gitmesi gerektiğine dair evrağın kendisine verilmiş olması sebebiyle bu durumu anlayacak akli melekesi olmayan müvekkilim, tahliye oldum sevinciyle evine dönmüş. Bu kez de açık cezaevine teslim olması gereğini yerine getirmediği için yeniden firardan işlemi yapılmış ve yine cezaevine alınan müvekkilin çıkma süresi 3 yıl uzatılmış. Kurumlar arası habersizlik ve akli dengesi yerinde olmayan vatandaşların tespit edilmemesinden kaynaklı büyük hukuki hatalar yaşanıyor. Şimdi Erdoğan Kaya için yeniden itiraz başvuruları yapılmıştır" dedi.