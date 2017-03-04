Cezaevinden yeni çıktı, düğününde öldürüldü

İzmir'de cezaevinden yeni çıkan ve düğün yapan Daimi Akyüz, düğünü sırasında öldürüldü
Alınan bilgiye göre 46 yaşındaki Daimi Akyüz, bir süre önce cezaevinden tahliye olarak çıktı. Özgürlüğünün ardından Akyüz, evlenmeye karar verdi ve bir restoranda düğün töreni yaptı.
Düğün sırasında Akyüz, bir arkadaşı ile kapı önüne çıktı. Akyüz burada kendisini bekleyen Erdal T. tarafından silahla vurularak yaralandı. Akyüz'ün yanındaki arkadaşı Zafer Yıldırım da kurşunlardan nasibini aldı.
Olayı görenler Akyüz ve Yıldırım'ı hemen hastaneye kaldırdı. İlk olarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, daha sonra da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak Akyüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zafer Yıldırım'ın ise tedavisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği ve durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
Daimi Akyüz ile kendisini vuran Erdal T.'nin cezaevinde aynı koğuşta kaldığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Polis, Erdal T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Daimi Akyüz'ün üçüncü evliliğini yaptığı ve de hasımlarından korktuğu için düğün yapacağı yeri gizlediği öğrenildi.
Erdal T.'yi aramaya başlayan polis, Erdal T.'nin kaçmasına yardım eden 2 kişiyi ise gözaltına aldı.