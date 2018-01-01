Cezalarını tıraş yaparak çekiyolar

Denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, cezalarını kamu kurumlarında çalışarak çekiyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi bünyesinde cezasını berberlik yaparak tamamlamaya çalışan 30 yaşındaki F.Z. yaşlı ve evde yatalak hastalara saç sakal bakımı yapıp, tıraş ediyor

Bayraklı Belediyesi ile İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan denetimli serbestlik protokolü çerçevesinde zaman zaman Bayraklı Belediyesi’nde çalışarak cezalarını çeken hükümlülerden F.Z. süresini berberlik yaparak tamamlıyor. F.Z., Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ulaşan hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşların evlerine giderek saç, sakal tıraşı yapıyor ve evde kuaför hizmeti veriyor. Zaman zaman Bayraklı Belediyesi’nde görev yaparak cezalarını tamamlayan hükümlüler, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından her kişinin cezasına göre ayarlanan gün ve saat kadar çeşitli birimlerde çalıştırılıyor.



İNSANLARA YARDIM ETMEKTEN DOLAYI MUTLUYUM



Hükümlülerden 30 yaşındaki F.Z., dört duvar arasında olmaktansa belediye bünyesinde insanlara yardım ederek, cezasını çekmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Yaptığım bir hatadan dolayı ceza aldım. Denetimli serbestlik yasasından yararlandım. Her gün belediyeye gelip çalışıyorum. Cezamı burada tamamlayıp normal hayatıma devam etmek istiyorum. Geleceğe umutla bakıyorum” dedi.









