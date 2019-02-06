CHP başkan adayı Kayalar: İlçeye barışı getireceğiz

CHP Menderes Belediye Başkan adayı, Gümüldür ve Özdere ziyaretinde vatandaşlarla buluştu, istekleri not etti. Halktan en çok, spor tesisi, park, kafe ve 24 saat açık poliklinik talebi geldi

Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar; CHP İlçe yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleriyle birlikte, Gümüldür ve Özdere'yi ziyaret etti. Gümüldür'deki esnaflarla buluşan Kayalar, kendisinden halı saha isteyen gençlere "Başkan seçildiğimde, en kısa zamanda halı sahayı hizmetinize sunacağım" sözü verdi. Esnaf, son 5 yılda belediyenin kaldırım boyamaktan başka bir şey yapmadığını belirterek, "Her yağmurda iş yerlerimiz sular altında kalıyor. Bizi bu çaresizlikten kurtarın" diye haykırdı.

İlçeye barışı getireceğiz

Atatürkçü Düşünce Derneği Özdere Şubesi Başkanı Ayşe Solmaz Eren ve üyeler tarafından coşkuyla karşılanan Mustafa Kayalar, ilçeye öncelikle barışı getireceklerini, insanların ayrımcılık ve huzursuzluktan bıktığını söyledi. 7 / 24 hizmet verecek poliklinik talebini de not eden Kayalar, bu konuda özel hastanelerle görüşme yapacağını açıkladı. "Belediye buraya hizmet getirmiyor. Adeta mahrumiyet bölgesinde yaşıyoruz" diye yakınan vatandaşlar, Gümüldür ve Özdere'nin turizmden hak ettiği payı alması için çaba harcanmasını istedi.

5 yıldır hizmet gelmiyor

CHP adayı Mustafa Kayalar, daha sonra Girişimci Kadınlar ve Çevre derneklerini ziyaret etti, fikir alışverişinde bulundu. Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Ali Artuç da dernek üyeleriyle birlikte Kayalar ve beraberindeki grubu ağırladı. Gerçekçi projelerle Menderes ve köylerini ayağa kaldıracaklarını belirten Kayalar, "Oyumuz, CHP'yedir. Çünkü 5 yıldır en küçük bir hizmet görmedik" diyen vatandaşlara, bu destek için teşekkür etti.