CHP Bayraklı 'hayır' dedi

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'hayır' etkinliğinde konuşan CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, “CHP’li belediye başkanlarına sesleniyorum. Partizanca konuşun. Devlet protokolü ağzıyla değil. Siz seçilmiş CHP’li belediye başkanlarısınız. Korkmayacaksınız" derken CHP’li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise, “Çakma solcuları iyi tespit edin. Çakma Atatürkçüleri iyi izleyin. Bunlar toplumun belli noktalarına atanmış ya da seçilmiş kişiler olarak da karşınıza gelebilir. Bu çakmalarla Türkiye’de muhalefeti toparlamak kolay değil. Ama iş gerçek solculara, demokratlara, laiklere ve ilericilere düşüyor" diye konuştu

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'hayır' etkinliğinde konuşan CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, “CHP’li belediye başkanlarına sesleniyorum. Partizanca konuşun. Devlet protokolü ağzıyla değil. Siz seçilmiş CHP’li belediye başkanlarısınız. Korkmayacaksınız" derken CHP’li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise, “Çakma solcuları iyi tespit edin. Çakma Atatürkçüleri iyi izleyin. Bunlar toplumun belli noktalarına atanmış ya da seçilmiş kişiler olarak da karşınıza gelebilir. Bu çakmalarla Türkiye’de muhalefeti toparlamak kolay değil. Ama iş gerçek solculara, demokratlara, laiklere ve ilericilere düşüyor" diye konuştu



CHP Bayraklı ilçe örgütü "Bayraklı tek adam rejimine hayır" diyor etkinliği için Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda bir araya geldi. Salonun tamamını dolduran partililer sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz", “Susma haykır başkanlığa hayır" sloganı attı. Salonun farklı noktalarına asılan, “Ülkeni sev, cumhuriyeti koru başkanlık sistemine Hayır de", “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Başkanlığa hayır", “Cumhuriyet’in hayırlı evlatlarıyız" pankartlar ise dikkat çekti. Salondakiler hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, örgüte veridği mesajda şöyle konuştu:



“Çakma solcuları iyi tespit edin. Çakma Atatürkçüleri iyi izleyin. Çakma Cumhuriyetçilerin iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar toplumun belli noktalarına atanmış ya da seçilmiş kişiler olarak da karşınsıza gelebilir. Bu çakmalarla Türkiye’de muhalefeti toparlamak kolay değil. Ama iş sizlere ve bizlere yani gerçekten inananlara düşüyor. Gerçek solculara, demokratlara, laiklere ve ilericilere düşüyor. Bana sorsanız hayatınızda en önemli şey nedir diye, biri solcu kimliğin ve CHP’liliğimdir. Diğeri de yetiştirdiğim Atatürkçü, laik, ilerici, öğretmen Deniz isimli kızımdır. Meseleye böyle bakabildiğimiz sürece mesafe alabiliriz. İnanmadan yalandan dolandan belli yerleri işgal edip, ‘ben ilericiyim, ben demokratım, ben solcuyum’ gibi görünen çakmalarla muhalefeti toparlayamaz



"KORKAKLARI LANETLİYORUM"



Karabağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ben belediye başkanı, milletvekili oldum, yarın beni içeri atarlar. Sen korka korka bir takım koltukları işgal ediyorsan sana yazıklar olsun. Biz buraya anamızdan belediye başkanı olarak gelmedik. Bunlar bizim işimiz değil. Bugün varsak yarın yokuz. Eğer sen oraya kazık çakmadıysan, eğer oradan nemalanmıyorsan orada çalıp çırpıyorsun, eğer oradan başkalarına hedef olmaya gözün kesiyorsa bulunmaya devam edersen. Bana sorduklarında, çekinmeden hayır diyorum. Ben başkanlığa sonuna kadar karşıyım ve hayır diyorum. Hedef Atatürk cumhuriyeti! Atatürk’e cumhuriyete karşı olan benim de düşmanımdır. Bu ister Başbakan, ister Cumhurbaşkanı ister başka bir şey olsun! Sen korkaksan neden o koltuğu işgal ediyorsun? Sen inançsızsan neden o koltuğu işgal ediyorsun? Ayıptır, yazıktır, terbiyesizliktir. Sokaklara çıkacağız. Ben de sizin yanınızda olacağım. Sonuna kadar hayır. Kimseden korkmuyoruz. Ölümden de vurulmaktan da korkmuyoruz. Korkakları lanetliyorum" dedi.



BELEDİYE BAKANLARINDAN CESUR OLMALARINI İSTEDİ



CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, CHP'li belediye başkanlarından daha cesur olmalarını istedi ve şunları söyledi:



“Yerel hizmetleri halka anlatarak bunu başarabiliriz. Eğer yerel yönetimlerimize sahip çıkmazsak İzmir ve Türkiye’de bu konuşmaları yapamayız. Bütünleşemeyiz. Kaybettiğimiz yerler bunun en büyük göstergesidir. CHP olduğu yerde demokrasi, insan hakları, emek, emikçiler var. Onun için tek adamlık rejimine hayır diyoruz. Bayraklı patronlar tarafından yönetilmiyor. İlçe başkanı, yönetimi, gençlik kolu, belediye başkanı, meclis üyeleri hepsi emekçi. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Bu ülkemizin meselesidir. Kutuplaşma çalışması yapmayacağız. Herkes oturduğu mahallede birer genel başkan, ilçe başkanı, belediye başkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti korumak için hepimiz çalışmak zorundayız. Herkes egosunu bir kenara bırakmak zorunda. Kasım paşa reisi Türkiye’yi yönetemez. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’li belediye başkanlarına sesleniyordum. Partizanca konuşacaklar. Devlet protokolü ağzıyla değil. Siz seçilmiş CHP’li belediye başkanlarısınız. Korkmayacaksınız. Korkacaksanız aday olmayacaksınız. Öyle yok. Size umut bağlayan bir örgüt var. Çekinmeden konuşacaksınız."

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