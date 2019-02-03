CHP Buca adayını açıkladı

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından, Buca Belediye Başkan adayı netleşti. PM, Buca’da mevcut Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın yerine Suat Nezir’i aday gösterdi. Bayraklı’da ise aday yine açıklanmadı. PM’de Erdal Aksünger ile Cevat Durak ismi görüşüldü. PM’nin ardından, Bayraklı adayının gelecek hafta içerisinde açıklanacağı belirtildi

CHP Parti Meclisi, saat 14.00’te açıklanmayan belediye başkan adaylarını belirlemek için toplandı. PM’de, Buca Belediye Başkan adayının Suat Nezir olması konusunda karar çıktı. Toplantıda, 27 Ocak’ta yapılan PM’de Güzelbahçe adayı olarak açıklanan mevcut Belediye Başkanı Mustafa İnce için yeniden bir değerlendirme yapıldı. İnce’nin yerine avukat Nilay Kökkılınç'ın ismi önerildi. Öneriye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşı çıktığı ileri sürüldü. PM’de Mustafa İnce’nin aday olarak kalması kararlaştırıldı.

BAYRAKLI AÇIKLANMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bayraklı adayını belirlemek için PM’den yetki istediği sırada, bazı PM üyelerinin ilçede PM üyesi Erdal Aksünger’i önerdiği, bunun üzerine ise tartışma yaşandığı ileri sürüldü. Yaşanan tartışmaların ardından, Kılıçdaroğlu’nun PM’ye ara vererek MYK’yı olağanüstü topladığı ve burada Bayraklı adayını belirlemek için yetki aldığı öğrenildi. Öte yandan PM’de Cevat Durak’ın Bayraklı adaylığının bir kez daha gündeme geldiği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun gelecek hafta içerisinde Bayraklı Belediye Başkan adayını açıklaması bekleniyor.

DENİZ YÜCEL’DEN YALANLAMA

CHP Genel Merkezi’ndeki haraketli saatler İzmir İl Örgütü’ne de yansıdı. Parti kulislerinde, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in görevden alındığı iddiaları dillendirilince, bugün Ankara’da bulunan Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu fotoğrafı paylaşarak açıklama yaptı. Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir zaman birilerine yaranmak için ya da gizli hesaplarla, pazarlıklarla siyaset yapmadım. Cumhuriyet Halk Partisini ve onur duyduğum görevimi her şeyin üzerinde tuttum. Siyasetten birçok isim gelip geçmiştir. Biz de bugün varız, yarın yokuz. Ancak görevde kaldığım sürece görevimin hakkını vermeye çalışırım. Bu partiyi dedikodu siyasetinden, karalama siyasetinden, kara propaganda siyasetinden temizlememiz gerekir. Tüm çabam bunun üzerinedir. Her Ankara ziyaretimden sonra en az bir kaç tane asparagas haber çıkmakta ve bundan nemalanmaya çalışanlar olduğunu görmekteyiz. Yalan haberlerle partimizi karıştırmak isteyenlere taviz vermeyiz! İşimiz çok, hedefimiz büyük. İşimize bakıyoruz. Görevimin başındayım."

‘BİZE NASİP OLDU’

27 Ocak’ta yapılan MYK’da Buca Belediye Başkan adayı olarak onay alan ancak PM’de reddedilen Aydoğan Hepdemirgil’in yerine aday gösterilen Suat Nezir, yaptığı açıklamada, kararın kendisi için sürpriz olmadığını belirtti. Nezir, "Biz bu işe inandık, kendimize inandık. Bu nedenle kararın sürpriz olduğunu söyleyemem. İnanan biri için bu kararlar sürpriz olmaz. Biz mücadele ettik, çabaladık, bize nasip oldu bu iş" dedi.

SOYER, YÜCEL’İ ZİYARET EDECEK

CHP’de adaylar büyük ölçüde belirlenirken, önceki hafta açıklanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, seçim bölgesinde çalışmalara başladı. Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret eden Soyer, yeni haftaya ise CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyelerini ziyaretiyle başlayacak. Soyer, pazartesi günü saat 10.00’da il binasında olacak.