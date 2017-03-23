CHP'den AK Parti'ye 'edep'li tepki

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, AK Partililer'in sözlerinin kültürü, edebi ve aydınlığıyla öne çıkan İzmir'e ve İzmirli'ye hakaret olduğunu öne sürdü

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, yaptığı yazılı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican'a tepki gösterdi. Bakan Eroğlu, "Bir arabada iki direksiyon olsa, her seferinde tepetaklak olur. Biz direksiyona tek kişiyi oturtuyoruz. Bunun farkında değil. Kılıçdaroğlu'na, 'dinlen' dedim, 'Afyonkarahisar'da kese, sabun dinlenirsin' dedim" demişti, Delican da "Başka bir ülkeden geçen gün ithal edilmiş bir siyasetçi gibi" sözleriyle CHP liderini eleştirmişti. CHP'li Güven, şu açıklamada bulundu:





"Referandumda 'evet ' denilmesi için mantıklı tek sebep bulamayanlar, işi 'hayır'cıları suçlamaya ve hakarete döküyorlar. Delican'ın kente gelen bakanların yapmaya çalıştığı budur. Biz İzmir'e ve İzmirlilere yakışan üslubumuzu bozmadan, çekilmek istediğimiz o seviyesiz tartışmaların içine girmeyeceğiz. AKP'nin bu suçlamalarına cevabımızı, 16 Nisan'da sandıkları hayır oylarıyla patlatarak vereceğiz. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican'ın açıklamaları kültürü, edebi ve aydınlığıyla öne çıkan İzmir'e ve İzmirliye hakarettir. Biz işimize bakacağız, onlar gibi koltuk koruma, saltanatı sürdürme gibi bir derdimiz yok. Bizim derdimiz memleketin ve cumhuriyetin geleceği. Kimseyi 'evetçi', 'hayırcı' diye ayırmadan seviyor ama tüm İzmir ile birlikte 16 Nisan'da 'hayır' diyoruz. 'Evet' denmesi için halka bir sebep sunamayanları kendi öfkeleri, suçlamaları ve çaresizlikleriyle baş başa bırakıyoruz."

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