'CHP dışında bir partiden aday olmam' açıklaması

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak Bayraklı için CHP'den aday gösterilmediği sürece başka bir partedin aday olmayacağını açıkladı

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı’da aday gösterilmemesi durumunda başka bir partiden aday olacağı iddialarına tepki gösterdi. Başkan Karabağ, “Henüz daha aday bile belli değilken, şahsımla ilgili ‘aday gösterilmezse başka partiden aday olacak’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir şey söz konusu bile değildir” dedi.

Başkan Karabağ, yaptığı yazılı açıklamada, “Partimiz henüz Bayraklı adayını belirlememişken, bazı kesimler tarafından şahsımla ilgili yapılan haberler gerçek dışıdır. Başka bir partiden aday olmam söz konusu değildir. Başka bir partiyle görüştüğümü iddia edenler yalan söylemektedir! Ben CHP’liyim. Altı okun başarısı için yıllardır mücadele ediyorum. Bu mücadelem ölünceye kadar devam edecek” diye kaydetti.