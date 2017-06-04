CHP Genel Sekreteri Sındır: Zeytin üreticileri tek yürek olmalı

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Dikili Bademli’de zeytin üreticileri ile bir araya gelirken, Dikili Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Sındır, zeytincilikle ilgili yasa tasarısının TBMM Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlatarak, "Bu tasarının arkasında madenciler lobisi var. Bugün altın madeni arayanlar zeytinlikler nedeniyle işletme açamıyor. Bu kanun değişikliğinin temel nedeni ulus aşırı sermaye ve altın işletmeleridir" dedi.

Türkiye’nin üretimi yok edecek, ortadan kaldıracak bir paketle karşı karşıya olduğunu söyleyen CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, tasarının arkasında madenci lobisi olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:



"Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndan sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin tasarı geçti. Şimdi Genel Kurul'a gelecek. Bu tasarı yasalaşırsa doğamız, çevremiz ve zeytinlik alanlarımız talan edilecek. Meralarımız yok edilecek. Hayvansal üretimimiz ortadan kaldırılacak, dışa bağımlılığımız aratacak. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne bu ülkede en çok önem verilen üretim alanlarından birisi zeytinlik alanlarımızdır. Sözde Üretimi Destekleme Paketi'ni köy köy gezip halkımıza anlatacağız. Bu tasarının arkasında madenciler lobisi var. Bugün altın madeni arayanlar zeytinlikler nedeniyle işletme açamıyor. Bu kanun değişikliğinin temel nedeni ulus aşırı sermaye ve altın işletmeleridir."



“ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDA DIŞA BAĞIMLI HALE GELİRİZ"



Yapılan düzenlemenin genel kurulda yasalaşması halinde Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağında da dışa bağımlı hale geleceğini ifade eden Sındır, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Şimdiye kadar hükumet 6 kez bu yasa tasarısını getirdi ama kamuoyunun tepkisi ile geri döndürüldü. Zeytin sevgidir, zeytin barıştır zeytin atalarımızdan, dedelerimizden teslim aldığımız emanettir. Eğer bu tasarı genel kuruldan geçerse bırakın torunlarımıza, çocuklarımıza bile yar olmadan yok olup gidecekler. Bugün zeytin alanları varlığının arttırılması için çalışılmalıyken bu paketle zeytin alanları yok ediliyor. Türkiye’de bulunan tüm zeytin üreticilerini tek yürek olmaya davet ediyorum. Toplumsal muhalefetle birlikte bu değişikliğe dur diyebiliriz."

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