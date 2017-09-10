CHP İzmir'de renkli yıldönümü kutlaması

CHP İzmir İl Örgütü, CHP'nin kuruluşunun 94'üncü yıldömününü törenle kutladı. Kutlamaya katılan yeni gelin ve damada CHP rozeti takılan etkinlikte, İl Başkanı Asuman Ali Güven, İZBAN Torbalı-Selçuk hattı açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun konuşması sırasında protestoda bulunanların İzmirli olamayacağını söyledi

CHP İzmir İl Örgütü, CHP'nin 94'üncü kuruluş, İzmir'in 95'inci kurtuluş yıldönümü nedeniyle Tarihi Havagazı Fabrikası'nda kutlama yaptı. İl Başkanı Asuman Ali Güven, il yönetimi, ilçe başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, CHP'li ilçe belediye başkaları ve partililer kutlamaya katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama töreninde ilginç bir an yaşandı. Kutlamaya gelinlik ve damatlıklarıyla gelen yeni evli çift Akın Görgünç ve Cansel Görgünç'e CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven ve İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, CHP rozeti taktı. Üzerinde, 'Cumhuriyet sevdalısı Atatürkçü bir nesil yetiştirmek için evleniyoruz' yazılı dövizi ellerinde tutan çift, CHP'nin yıldönümü pastası önünde tebrikleri kabul etti.



CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven törende yaptığı konuşmada, "Atatürk, İzmir'in işgalden kurtuluşunu sağladıktan sonra bize emanet etti. Daha sonra ise yine 9 Eylül 1923'te CHP'yi kurdu, bize emanet etti. Bu iki kutsal emanetin temsilcileri, savunucuları yiğit yurtseverler, İzmirliler olarak iki kutlamayı birden yapıyoruz. 9 Eylüllere kolay gelinmedi. Bu günlerin kıymetini biz İzmirliler biliyoruz ama bu ülkede bunu bilmeyen insanlar da var. Yanlış noktalara getirmeye çalışan insalarımız da var. Türkiye, İzmirimiz başta olmak üzere CHP'nin, Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin güvencesi altındadır. İzmir var oldukça Cumuhuriyetimiz, Mustafa Kemal, ilke ve inkılapları dimdik ayakta kalacaktır" dedi.



İl Başkanı Güven, 8 Eylül'de İZBAN banliyö sisteminin Torbalı-Selçuk hattı açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun konuşması sırasında yaşanan olaylara dikkat çekti. Bu olayın İzmir ve İzmirlilere yakışacak bir davranış olmadığını belirten Güven, "Bu davranışı gösterenler İzmirli olamazlar. İzmir'e layık insanlar değillerdir. Bu kentin yöneticisi, belediye başkanı, büyük hizmetler veren Aziz Kocaoğlu'dur. İzmir ekonomik gücüyle Türkiye'ye hizmet vermektedir. İzmir ürettiğinin 5'ini veriyor, ancak 1'ini alıyor. Bu 1 ile CHP'li belediye İzmir'e büyük eserler bırakıyor. Bu eserleri yaratan CHP'li belediye ve Aziz Kocaoğlu'dur" diye konuştu.



CHP'nin önümüzdeki süreçte delege seçimlerini daha sonra ilçe, il kongrelerini ve kurultayını yapacağını belirten Güven, "Ondan sonra 2019'da CHP ve 'Hayır' grubundan dostlarıyla birilkte Türkiye'de yeni bir siyaset iktidarı kuracağız. Bu iktidarın adı halk iktidarı, Cumhuriyet iktidarı, Atatürkçülerin iktidar olacak. Ülkeye barış, huzur getirecek. Terörü, işsizliği bitirecek. Büyük işler başaracağız. Bunu önce İzmirli CHP'liler, aydınlar, demokratlar yapacak. Ülkeye örnek olacağız. Yaşasın İzmir, yaşasın 9 Eylül, yaşasın CHP" dedi.



Törende daha sonra CHP'ye üye olan 50 kadına rozetleri takıldı.







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