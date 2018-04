CHP İzmir Milletvekili Bayır İYİ Parti'ye geçti

15 CHP'li İYİ Parti'ye geçti. 'Milli İrade Formülü' ismi verilen bu hamle ile İYİ Parti, Meclis'te grup kurma sayısına ulaşarak seçimlere doğrudan katılma hakkı elde etmiş olacak. İzmir'den İYİ Parti'ye geçen milletvekili ise Tacettin Bayır oldu

Gamze Geçer-CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'li 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye katıldığını belirterek, "15 milletvekilimiz bugün CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye karatıldılar. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar" dedi.

'Milli İrade Formülü' ismi verilen bu hamle ile İYİ Parti, Meclis'te grup kurma sayısına ulaşarak seçimlere doğrudan katılma hakkı elde etmiş olacak. İzmir'den İYİ Parti'ye geçen milletvekili ismi ise Tacettin Bayır oldu. Bayır, İYİ partiye geçen 15 milletvekilinin en sağlam CHP'liler olduğunu söyledi.

Bir önceki akşam bir anda genel merkezden gelen haber ile bilgilendiğini, sabah da basın açıklaması yapıldığını dile getiren Bayır konuşmasına şu şekilde devam etti: Ortada kurulan bir kumpas var. Biz 15 milletvekili olarak zırhlandık. Ama biz her zaman önce CHP'liyiz. CHP önceliğinde bu duruma mecbur kaldık. Siper aldık. Her şey vatan için. 36 yıllık verdiğim emek var ve sonuna kadar CHP'li olarak kalıp devam edeceğim. Partiden en sağlam adayları seçmişler özellikle benim seçilmemin en büyük nedeni de budur. Sağlam siyasetçiler seçilmiştir. Geçici gidiyoruz. Tekrar geleceğiz.

'Çocuğumu kaybetmek demek'

Çevresindeki herkesin telefonla ya da yüz yüze geldiklerinde verecekleri tepkilerin olumsuz yönde daha fazla olacağını düşündüğünü söyleyen Bayır, 'Şu ana kadar olumsuz tek bir kelime dahi duymadım. Herkes beni arayıp, mesaj atıp gönülden tebrik ediyor. Çünkü seçilen isimler arasında olanların CHP adına ne kadar emek verdikleri ortada. Tüm Türkiye her şeyin farkında. Herkes, 'Seni biliyoruz ve sonuna kadar arkandayız' diyor. Bu beni ben yapan, sonuna kadar CHP'li olduğumun en büyük göstergesi. Benim için istifa kağıdını imzalamak çocuğumu kaybetmek demek. Ama şu an bulunduğumuz durum ve geçirdiğimiz süreç adına ne gerekiyorsa yapmaktan asla gocunmam. Partim beni uygun gördüyse bunu taşımak için her türlü fedakarlığı yapacağım. Biz önce bize inanarak bazı engelleri aşmış ve başarmış olacağız' dedi.