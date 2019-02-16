CHP Karşıyaka adayı Tugay: Yeni başlangıç olmak istiyorum

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Haber Ekspres'i ziyaret etti. Tugay, mevcut Başkan Akpınar'ın olumlu işlerini sürdüreceğini ancak yeni bir başlangıç olarak anılmak istediğini ifade etti

Karşıyaka CHP Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında gazetemizi ziyaret etti. Tugay, aday gösterildiği günden bu yana karşılaştıklarını, seçilmesi hâlinde yapmayı planladıklarını anlattı, yerel siyaset hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Karşıyaka'da, halktan beklenenden yüksek bir olumlu tepki aldığını dile getiren Tugay, "Karşıyaka halkı laiklik, çağdaşlık ve Atatürk değerlerine önem veriyor. Bu değerler kapsamında onlarla uyuşan en iyi parti CHP ancak adayın da bu özellikleri taşımasına dikkat ediyorlar" dedi.



"Karşıyaka'da hem sosyal-demokrat hem de dürüst, kariyerist kişiler yönetici olarak görülmek isteniyor. Halk bunlara çok dikkat ediyor" diyen ve kendinin bu kriterlere uygun bir belediye başkan adayı olduğunu vurgulayan Tugay, "Bire bir temas kuruyor, kendimizi anlatıyoruz. Hekimlik yapıyorum ve oradan bir çevrem var, yakın çevrem var, böyle böyle adım duyuldu ve daha fazla insan beni tanıdı. Tanımayanlara da sokakta çalışmalar yapıyor ve kendimi tanıtıyorum, anlatıyorum" diye konuştu.

Rekor olmayabilir

CHP'nin önceki seçimlerde Karşıyaka'da aldığı rekor oyların bu yıl olmayabileceğini değerlendiren Tugay, "İYİ Parti'nin Karşıyaka'da adayının olmasını, seçim kaybettirmez ancak oyları düşürür" tespitini yaptı. Tugay, Karşıyaka'da yüzde 20'lik Ak Parti seçmeni haricinde herkese dokunabildiğini ve olumlu geri dönüşler aldığını ancak o kesime dokunabilmenin pek mümkün olmadığını kaydetti.

Konak'ta mevcut belediye başkanı Sema Pekdaş ile yeni Belediye Başkan Adayı Abdül Batur'un seçim için birlikte çalışma yürütmesi hakkında da konuşan Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'dan bu yönde bir talebi olmadığını kaydetti. Tugay, "Kendisini makamında ziyaret ettim. Onun dışında herhani bir temasımız olmadı. Akpınar'ı yıpratmak istemiyorum, ben yeni bir başlangıç olmak istiyorum. Başkanın olumlu faaliyetlerini aynen devam ettireceğiz, diğerler eksikleri de kendimiz yeni projelerle tamamlayacağız. Konak'ta Batur'un Pekdaş'a yönelik bir talebi olmuş olabilir ancak benim Hüseyin Mutlu Akpınar'dan böyle bir talebim olmadı, çalışmayı ekibimle birlikte yürütüyorum" diye konuştu. Şefika Bal

Projeler otururken akla gelmez



Yerel yönetim yasasının değişmesiyle birlikte İller Bankası'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasını olumsuz bulduğunun altını çizen Cemil Tugay, "Ben yaratıcı çözümler bulmak, bütçeyi belirlemek için yeni kaynaklar bulmak istiyorum. Bölgeye hizmet için detaylı çalışmalar yürüteceğiz" sözlerini ifade etti. Aynı zamanda yerel yönetimlerin büyükşehir ile birlikte çalışması gerektiğini ve yöneticilerin vizyon sahibi olması gerektiğinin altını çizen Tugay, "Farklı projeler geliştirmek için farklı yöreleri de bilmek gerekir. Bunun için hem dil hem dünya görüşü açısından bilgi sahibi olmak çok önemli ve bende hepsi var. Projeler kimsenin aklına oturduğu yerden gelmez, gezmek, görmek, araştırmak bu işin temelidir. Aynı zamanda bölgeyi de tanımak ve projeleri bölgelere göre harmanlayıp değerlendirmek gerekir" dedi.

Kulübü yukarıya taşıyacağız

Karşıyaka Spor Kulübü ile yakınlık kuracaklarını da aktaran Cemil Tugay, alt yapıya olan desteği 10 kat arttıracaklarını dile getirdi. Tugay, "Altınordu modelini Karşıyaka'ya da taşıyacağız. Kulüp yönetimiyle görüştük ve kendileri bizi çok olumlu karşıladılar. Maddi desteğe ihtiyaçları var ve onu da biz destekleyeceğiz" dedi.