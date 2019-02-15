CHP'li aday Gürbüz: Sen - ben demeden çalışacağım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Partisi tarafından aday gösterilmesiyle birlikte yerel seçim çalışmalarına hız veren Fatih Gürbüz, Foça'yı sokak sokak, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla kucaklaşıyor

Seçim ekibiyle birlikte gittiği yerlerde vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Gürbüz, gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir sevda ile çıktığımız bu yolda bana gösterilen bu büyük sevgi ve güvene layık olmak için; sen, ben demeden, Foça’mız ve tüm Foçalılar için yorulmadan çalışacağım" diyerek, seçime kadar değil, seçimden sonra da vatandaşın yanında olacağının en güzel örneğini sergiliyor. Fatih Gürbüz'ün seçim çalışmalarına, Millet İttifakı'nın ortağı olan İYİ Parti'nin Foça İlçe Teşkilatı'nın üyeleri de katılarak destek veriyor.

FATİH GÜRBÜZ: "BİRLİKTE YÜRÜYELİM"



"Cumhuriyet Halk Partililik bilinciyle çok akıl tek akıldan üstündür" diyerek yola çıktıklarını söyleyen Millet İttifakı'nın CHP'li Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, “Biz milletimize, memleketimize hizmet için yola çıktık. Birlikte çıktığımız bu yolda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Foça’dan umudu olan her Foçalı kentinde gönlünce yaşasın diye, Foça’da alın teri döken her Foçalı emeğinin karşılığını alsın diye, özgürlük, eşitlik ve sosyal adalet Foça’mızın değerleri olsun diye, bize inanan ve güvenen herkesi birlik ve beraberlik içinde bizimle birlikte yürümeye, mücadele etmeye davet ediyorum" dedi.