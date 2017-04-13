CHP'li Bakan, Çeşme'de 'hayır'ı anlattı

İzmir'in Çeşme ilçesini ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'nin en önemli sorununu referandum değil, terör ve ekonomik sıkıntılar olduğunu öne sürdü

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, referandum çalışmaları nedeniyle Çeşme ilçesi Reisdere mahallesinde bir kahvehane toplantısında vatandaşlarla buluştu. Belediye meclis üyeleri, CHP yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda konuşan CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'de referandum nedeniyle 'evet' çalışması yapan bir grubun broşürleri almak istemeyen vatandaşları fişlemeye kalktıklarını iddia etti. Plakası kapatılmış araçla İzmir'den gelerek broşürleri almayanları fişleyen kişileri Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Seçim Kurulu'na şikayet ettiklerini dile getiren Oran, referandum çalışmalarını saygı ve sevgi çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.



AK Parti iktidarının 15 yıldır işsizliği ve terörü bitiremediğini savunan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan şöyle konuştu:



"Evet denilince mi bunlar bitecek? 2010'da da referandum oldu. O zaman diyorlardı ki; 'Bağımsız yargı için Evet'. 2017 oldu, yine aynısını söylüyorlar. Bunlara artık 'Hayır' demek, 'Durun' demek gerekir. Hepimizin Atatürk'e borcu var. Biz partili cumhurbaşkanı istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki; 'Mustafa Kemal Atatürk de partili Cumhurbaşkanı'ydı'. Atatürk'ün 1938'e kadar partili cumhurbaşkanı olduğu ülkede, CHP'den başka parti yoktu. 1946 yılında Demokrat Parti kurulur kurulmaz da İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, parti genel başkanlığından istifa etti. Bizim tek güvencemiz var; Türkiye Cumhuriyeti yargısı. O da elimizden alınmak isteniyor."



Türkiye'nin en önemli sorununun referandum olmadığını savunan Bakan, "Bugün birinci sorun, terördür. İzmir çok şehit verdi. Sadece İzmir değil, 81 ilde şehit var. Bu şehitler, bu memleketin evladı. Bu şehitlerin ortak bir özelliği var, yoksulların çocuklarıdır. Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. 3 milyonu çocuk, yüzde 80'i eğitimsiz. Bugün yedi yaşında olan çocuk, on sene sonra 17 yaşında olacak. Bizim bunları konuşmamız gerekir. AKP, CHP, MHP, HDP hep beraber, bu sorunları nasıl çözeceğimizi Meclis'te konuşmamız gerekir. Bir başka sorunumuz geçim derdi. Senede 3 mevsim üretim yapılan ovaları, köyleri geziyorum, tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş. Bir bardak çayla, bir litre süt aynı fiyat. Turizm de bitmiş durumda. Bütün bunları konuşacağımız yerde, referandumu konuşuyoruz. Birisi başkan olsun, her şeyi çözsün. Böyle bir şey yok. Kanunla yapılması gereken değişiklikleri kararnameyle yapıyorlar. Daha 'Evet' çıkmadan kanun yetkisi elimizden alınmış durumda. Milletvekillerinin yetkileri azalıyor, ama sayımız artıyor" diye konuştu.

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