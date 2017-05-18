CHP'li Moroğlu: Parti büyüklerini kahve köşelerinde tartışmayalım

CHP Güzelbahçe İlçe Danışma Kurulu toplantısında konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Mustafa Moroğlu, "Referandum sonuçlarını tartışmak yerine partimizi tartışıyoruz. Parti büyüklerimizi kahve köşelerinde tartışmayalım" dedi

Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen CHP Güzelbahçe İlçe Danışma Kurulu'na CHP Parti Meclisi Üyesi Mustafa Moroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İl başkan yardımcıları, eski il başkanı, eski milletvekiller, Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. Referandum sonuçlarının şaibeli olduğunu söyleyen CHP Parti Meclisi Üyesi Mustafa Moroğlu, "Referandum sonuçlarını tartışmak yerine partimizi tartışıyoruz. Parti büyüklerimizi kahve köşelerinde tartışmayalım. Parti üst yönetiminde yaşananları, partinin yetkili kurulları çözer. Partide bir genel başkan sorunu yaratılmak isteniyor. Bunu yapanlarda yılların politikacıları. Oysa bizim yapmamız gereken mevcut hayır bloğunu nasıl koruruz olmalı. Kimseyi ötekileştirmeden bu bloğa oy veren herkesle bir arada olmalıyız" dedi.





"HIRSLARINA TESLİM OLMUŞLAR"





Kavgalı eve kız verilmeyeceğini, bu nedenle parti içinde kavga varmış imajı yaratılmaya çalışıldığını belirten CHP Milletvekili Tacettin Bayır da, "Partide üç tane hırslarına teslim olmuş insan var. Bunlar üstelik yılların deneyimli partilileri, partiyi kamuoyu önünde tartışmaları doğru değil. Bana göre yüzde 55 -56 olan hayır bloğu bu ülkede cumhuriyete ve Atatürk'e sahip çıkmıştır. Bu bloğu koruyup, yükseltmeliyiz. 2019 seçimlerine bu bloğa sahip çıkarak gitmeliyiz" diye konuştu





"REFERANDUMU KABUL ETMİYORUZ"





Toplantıda konuşan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam da şunları söyledi:





"Gönüllü arkadaşlarımızla, partili arkadaşlarımızla birlikte hayır kampanyasını en iyi şekilde yürüttük. Referandum bittikten sonra da bu hayır bloğunu dağıtmadan birlikte olmalıyız ve çalışmalıyız. Her ne kadar evet çıktı deniyorsa, biz bu referandumu kabul etmiyoruz. Önümüzde yerel seçim, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Biz eğer referandumdaki gibi çalışırsak, onların işi 2019 da kolay değil. Güzelbahçe'de yüzde 82 oy alarak İzmir'de üçüncü ilçe olduk. Birlik ve beraberlik içinde bu oyları koruyarak 2019'da daha başarılı olacağız."





BAŞKA İNCE'DEN TEŞEKKÜR





Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Güzelbahçe'de oylarımız her zaman yükselen bir ivme gösterdi. Referandumda çalışan partili partisiz herkese teşekkür ediyorum. Özellikle kadınlarımızın büyük emeği geçti.2019 sürecinde birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız, yüzde 49'luk hayır bloğuna sahip çıkmalıyız" dedi.





İL YÖNETİMİNDEN, İLÇEYE PLAKET





Kalabalık bir partili topluğunun gece geç saatlere kadar süren danışma kurulu toplantısında yirmiye yakın kişi konuştu. Toplantı sonrasında CHP İl yönetimi başarılı çalışmalarından dolayı CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı'na bir plaket verdi.

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