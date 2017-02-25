CHP'li Özel ve Atila, Bornova sokaklarında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel çeşitli söyleşi ve paneller için geldiği İzmir’de Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile Çarşı esnafını gezdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Olgun Atila’nın bütün Türkiye’ye örnek bir belediye başkanlığı yaptığını söyledi. Öğrencilik yıllarını Bornova’da geçirdiğini, kızının da Bornova’da eğitimini sürdürdüğünü belirten Özel, “Başkanımızın sloganı gibi ‘Bornova bizim de evimiz’. Olgun Atila, Bornova’ya gelenin gidenin övdüğü, bir kez televizyonda denk gelenin ibretle, imrenerek takip ettiği, bana reklamını yaptığı bir belediye başkanı. Manisa’ya da inşallah sıcak rüzgarlar estirecek” dedi.



CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, çeşitli söyleşi ve panellere konuşmacı olarak katılmak üzere geldiği İzmir’de, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile de biraraya geldi. Özel ve Atila birlikte Bornova Büyük Çarşı esnafını ziyaret etti. Esnafla buluşmanın yaşandığı ziyaretlere CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ile CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Sinan Sarıküse de katıldı. Özel ve Atila Fevzi Çakmak Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi ve Büyük Çarşı’da esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Özel, CHP Bornova İlçe Başkanlığı’a da ziyarette bulundu.



Bornova’nın hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyen CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Bornova, benim hayatımdaki çok önemli yerlerden biri. 11 yaşımdayken babam beni Bornova Anadolu Lisesi’ne yatılı olarak kaydettirdi. Hafta sonu izinlerimi geçirdiğim Cumhuriyet Meydanı, Küçükpark, Büyükpark benim için çok anlamlı yerler. Daha sonra Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandım. Oradayken, Osman Kibar Meydanı’ndan Bornova Merkez’e yürürdük. Eşim Didem’le buralarda el ele tutuşmaya başladık ilk kez. 1993’ten beri birlikteyiz. 1998’de evlendik. Şimdi 16 yaşında bir kızım var. O da Bornova Anadolu Lisesi’ne gidiyor. O yüzden, başkanımızın sloganı gibi “Bornova bizim de evimiz” dedi.





Bornova Belediyesi’nin hizmetlerine övgü



“Partimizin bütün belediye başkanları gözbebeğimiz” diyen Özel, “Ama daha da gözbebeğimiz olan, gözümüzün nuru olanlardan bir tanesi de Olgun Atila. Bornova’da yaptığı çalışmalarıyla, yaşıyla, gayretiyle, dışarıdan duyduklarımızla, hiç tanımadığımız vatandaşlarımızın söyledikleriyle gerçekten Bütün Türkiye’de, göğsümüzü gere gere örnek gösterebileceğimiz bir belediyecilik yapıyor” dedi.



Aynı zamanda Manisa Milletvekili olan Özel, “Manisa’da belediyemiz yok. Elbette her türlü katkı önemli. Ancak yanıbaşımızda örnek bir belediyecilik yapmak kadar bize yapılacak kıymetli bir katkı da yok. Olgun Atila, Bornova’ya gelenin gidenin övdüğü, bir kez televizyonda denk gelenin ibretle, imrenerek takip ettiği, bana reklamını yaptığı bir belediye başkanı. Manisa’ya da inşallah sıcak rüzgarlar estirecek. Biz kendisine tüm çalışmaları için teşekkür ediyoruz” dedi.