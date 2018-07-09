CHP'li vekil gözyaşlarıyla kardeşine veda etti

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreni sırasında hayatını kaybettiğini öğrendiği engelli kız kardeşi Arzu Arslan'ı (40) cemevindeki törende, gözyaşları arasında memleketi Erzincan'a uğurladı. Arzu Aslan gibi bedensel ve zihinsel engelli ikizi Elif Arslan, kardeşinin cenaze töreninde gözyaşı döktü

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, bedensel ve zihinsel engelli kız kardeşi Arzu Arslan, dün yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen ve Narlıdere'deki evinde hayatını kaybeden Arzu Arslan için bugün Narlıdere Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. TBMM'deki yemin töreni için Ankara'da bulunan Ednan Arslan da, kardeşinin ölüm haberini alınca İzmir'e döndü. Arzu Arslan için düzenlenen cenaze törenine CHP İzmir milletvekillerinden Özcan Purçu ve Murat Bakan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, CHP'li ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arzu Arslan'ın ikiz kardeşi Elif Arslan da kardeşine veda etti. Ednan Arslan'ın annesi Hediye ve babası Sabit Arslan ile eşi Demet Arslan, taziyeleri kabul etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. Arslan Ailesi, Arzu Arslan'ın cenazesini gözyaşları içinde memleketleri Erzincan'a uğurladı. Arzu Arslan'ın cenazesinin, yarın Erzincan'da toprağa verileceği belirtildi.