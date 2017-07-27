CHP'li Yiğit: İzmir'de bu kadar yangının arka arkaya çıkması tesadüf olamaz

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, İzmir’in dört bir tarafının alev alev yandığına dikkat çekerek, “İzmir’de bu kadar yangının arka arkaya çıkması tesadüf olamaz"dedi. Yiğit, ormanların çıkış nedeninin ciddi anlamda araştırılması gerektiğini söyledi

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit İzmir’de art arda meydana gelen ve yüzlerce hektarlık orman ile tarım alanlarını küle çeviren yangınların tesadüf olamayacağını ve çıkış sebepleriyle ilgili ciddi bir araştırma yapılması gerektiğini belirtti. Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:



“Önce Menderes’te sonra Bayındır, Urla ve Aliağa’da çıkan yangınlarla yüzlerce hektarlık orman ve tarım alanı yok oldu, binlerce ağaç küle döndü. İzmir’in en büyük zenginliklerinden sayılan ormanlarımızı birer birer kaybediyoruz. Bu yangınlarla birlikte ciğerlerimiz de yanıyor. Havamız, suyumuz kirlenirken, geleceğimiz alev alev yanarken bizlerin bir şeyler yapamaması çok üzücü. Yangınla mücadele ekipleri canla başla çalışmasına rağmen ancak doğal şartların elvermesiyle söndürme işlemi yapılabiliyor. Yangınlar adeta İzmir’in kaderi oldu. Bu kadar yangının arka arkaya çıkması tesadüf olamaz. İzmir’in dört bir tarafında daha biri söndürülmeden çıkan yangınlar sadece iklim koşulları ve dikkatsizlikle geçiştirilemez. Yangınların çıkış sebepleri ciddi anlamda araştırılmalı ve bundan sonraki olası bir yangına karşı önlem alınmalıdır. Ayrıca elde edilecek deliller doğrultusunda yangına sebebiyet verenlerle ilgili en ağır cezalar uygulanmalıdır."

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