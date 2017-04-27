CHP'li Yiğit, Körfez Tüp Geçişi'ni sordu

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Başbakan Binali Yıldırım'a Körfez Tüp Geçişi'ne ne zaman başlanılacağını, ne zaman bitirileceğini sordu

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Başbakan Binali Yıldırım tarafından İzmir’e vaat edilen Körfez tüp geçişi projesini TBMM gündemine taşıdı. 2011 seçimlerinden önce vaat edilen 35 projenin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen daha tamamlanmadığını belirten Körfez tüp geçişinin takipçisi olacaklarını belirterek projenin ne zaman tamamlanacağını sordu. Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istenen önergede şu sorulara yer verildi:





"İzmir ulaşımı için büyük önem taşıyan proje şu an itibarıyla düşünce aşamasında mıdır yoksa çalışmalara başlanılmış mıdır? "İzmir’in Marmaray’ı olacak diye müjdesini verdiğiniz proje için ne zaman ihaleye çıkılacaktır? Tüp geçit projesinin ana hatları ve güzergâhı belli midir? İzmir Körfezinde yapılacak olan tüp geçidin başlangıç ve bitişi konusunda bir tarih verebilir misiniz? Büyük müjde diye açıkladığınız İzmir Körfezi tüp geçidi projesi için 2017 yılında bütçesinde ayrılmış bir kaynak var mıdır? İzmir Körfezi tüp geçit projesinin tahmini maliyeti ne kadar olacaktır? Proje kamu kaynaklarıyla mı yoksa 'yap, işlet, devret' modeliyle mi yapılacaktır?"







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