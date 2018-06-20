CHP'liler Kemeraltı'nda davul çalarak oy istedi

İzmir CHP Konak İlçe Örgütü Konak’ta İzmir Milletvekili Adayları Tacettin Bayır, Nilay Kökkılınç ve Zekiye Seda Sönmez’in katılımıyla davul eşliğinde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ‘’Şimdi vicdanımızı da yanımıza alarak sandıklarda oy kullanacağız. Değerli milletimizin vicdanıyla kullanacağı her bir oy bu ülke için değerli ve kutsaldır. Vicdanımızla oy verelim’’ diyerek vatandaşa çağrıda bulundu

Süleyman Gülen- İzmir Konak’ta CHP Konak İlçe Örgütü davullar eşliğinde 24 Haziran seçimlerinde herkesi oy kullanmaya davet etti. Vicdanlarla oy kullanmanın önemine vurgu yapılan açıklamada Muharrem İnce’nin 21 Haziran Perşembe Günü Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak mitinge İzmirliler davet edildi. Yapılan yanlışları unutmayın Gruşçu açıklamasında Ak Parti’nin yaptığı yanlışları hatırlatarak vatandaşların bu yanlışları hatırlayarak oy kullanmaları çağrısı yaptı. Gruşçu, ‘’Satılan fabrikaları, yapılan yolsuzlukları, kol kola gezdikleri besleyip büyüttükleri ne istediler de vermedik dedikleri terör örgütlerini, şehitlerimize kelle dediklerini, çiftçilerimizin köylümüzü düştüğü dar boğazı, toplumuzun ekonomik dar boğaza düşmesini, cinsel suçların yüzde 400 artmasını, ekonomik olarak geçinemedikleri için boşanan ailelerin yüzde 238 arttığını, kısıtlanan basın özgürlüklerini, Soma'da maden altında kalan işçilerimizi, bin odalı sarayın 1 dakikalık harcamasının asgari ücretle çalışan birinin bir aylık emeğine denk gelmesini unutmadık, unutmadık, unutmayacağız’’ diye konuştu. Açıklamanın ardından CHP Konak İlçe Örgütü başkan Çağrı Gruşçu önderliğinde Kemeraltı’nda davulları çalarak ve sloganlar atarak insanlara oy kullanın, sandıklara sahip çıkın çağrısında bulundu.

