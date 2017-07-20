CHP'lilerden adalet sistemine 'İkili Devlet' benzetmesi

İZMİR'de, CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Türkiye'de adaletin durumuyla ilgili olarak, Alman hukukçu Ernst Fraenkel'in 'İkili Devlet' kitabına vurgu yapıldı. Partili gençler ise ellerinde ayarsız terazi, kırılmış kılıç tutup, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ve OHAL'e göndermede bulundu

Kemeraltı Çarşısı girişinde toplanan partililer adına konuşan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası geçen yıl 20 Temmuz'da getirilen OHAL ve ardından çıkarılan KHK'ların 1930'ların Nazi Almanya'sını çağrıştırdığını öne sürerek, "Alman hukukçu Ernst Fraenkel, İkili Devlet kitabında sanki bugünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatıyor. İkili devlet sistemini şöyle tarif ediyor; bir yanda hukuk düzeni kendi gerçeğini koruyor, normlar var gerektiğinde bu normlar uygulanıyor fakat bir yandan da iktidarın normları istediği zaman aşabileceği, iptal edebileceği bir tedbir devleti de hüküm sürüyor. Fiilen ikili bir devlet sistemi ve onu kontrol eden tek bir iktidar, söz konusu ikili devlet yan yana iç içe yürüyor. Nazilerin iktidara yerleşmesi bu ikili devlet imkanlarını sonuna kadar kullanabilmeleriyle mümkün olmuştur. Bunun da esas sağlayıcısı Weimar anayasasının iktidara çok geniş yetkiler tanıyan OHAL rejimidir. Tabii ki ikili devlet sistemi sonsuza kadar sürmüyor, bu ikili devlet yapısı bir yerden sonra tekleşiyor ve tekleşme beraberinde diktatörlüğü getiriyor" dedi.



İlçe Başkanı Başak, geçen yıl 20 Temmuz'dan sonra Türkiye'de yaşananlarla ilgili ise şunları söyledi:



"TBMM'nin OHAL KHK'ları ile devre dışı bırakılmasının dışında, parlamentonun vermediği yetkiler de kullanılmıştır. Bu süreçte kolektif suç yaratılmıştır. OHAL ile muhalif medya susturulmak istenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez hükümet Birleşmiş Milletlere başvurarak OHAL uygulamalarıyla ile adil yargılamayı rafa kaldırıldığını ilan etmiştir. Darbe girişiminde bulunanlarla mücadele hukuk zemininden çıkarılmış, kin ve öfkeye teslim edilmiştir. İş dünyası, STK'lar konuşamaz hale gelmiştir, kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. KHK ile üniversiteler susturulmuş, akademisyenler üniversitelerden atılmıştır. Yaratılan atmosfer nedeniyle hakim her önüne geleni tutuklamış, AYM de bu atmosferin etkisinde kalmıştır. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıkmış güçler ayrılığı ilkesi rafa kaldırılmıştır."

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