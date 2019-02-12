CHP Menderes adayı Kayalar'dan köylüye destek

CHP Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, köy ziyaretlerinde vatandaşların dertlerini dinledi, "Üretici kooperatifleri ve köylü pazarı kuracağıız" dedi

CHP Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, seçim çalışmasını köylerde sürdürdü. Develi, Çileme,Sancaklı, Karakuyu ve Tekeli'de vatandaşlarla buluşan Kayalar, başkan seçildiğinde, halkın parasını en doğru şekilde harcayacağını söyledi. İsrafa son vereceğini, ancak yatırımlardan vazgeçmeyeceğini belirten Kayalar, "Güneş enerjisi santralı kurarak kendi enerjimizi üreteceğiz, tasarrufa enerjiden başlayacağız. Halkımıza her kuruşun hesabını vereceğiz" diye konuştu.

İhaleler şeffaf olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, kırsala yönelik hizmetlerinin, Büyükşehir Başkan adayı Tunç Soyer ile devam edeceğinin altını çizen Kayalar, şunları söyledi: "Üreticilerimiz için kooperatifler kuracağız, ürününün pazarlamasına katkı koyacağız. Paketleme tesisi açacağız. Gizli saklı işimiz olmayacak, her ihale şeffaf yapılacak. İhaleye kimlerin katıldığını da herkes öğrenebilecek. Sadece Menderes köylülerinin tarım ürünlerinin satıldığı köylü pazarı kuracağız. Bu pazara dışarıdan hiç kimse satıcı olarak giremeyecek."

Halk Günü düzenleyeceğim

Tüm Mendereslilerin dertlerini anlatabilmesi ve çözüm yollarının kolayca bulunması için Halk Günü düzenleyeceğini açıklayan Mustafa Kayalar, vatandaşlara söyle seslendi: "Oylar sizden, hizmet bizden. Duyduğum şikayetlerin hepsini çözeceğime söz veriyorum. Kapım; her zaman, herkese açık olacak. Korku imparatorluğunu çökerteceğiz. Hizmetin partisi olmaz. Bu nedenle rozetimi çıkardım geldim."