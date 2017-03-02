CHP milletvekilleri, İTO’yu ziyaret etti

CHP İzmir milletvekilleri Zekeriya Temizel, Aytun Çıray, Musa Çam, Tacettin Bayır ve Atilla Sertel, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ı ziyaret etti

İTO meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette, Temizel, 16 Nisan'da yapılacak referandumun büyük önem taşıdığını söyledi. Temizel, “Bu konuyu bir parti konusu değil, partilerüstü, tüm ulusumuzu ilgilendiren bir konu olarak görüyoruz. Çalışmalarımız da o yönde. İTO üyelerine de her zaman bu konuda bilgi vermeye hazırız" dedi. Temizel ayrıca mecliste ekonomik yasalarla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, Demirtaş da İTO olarak her siyasi görüşten üyelerinin olduğunu ve bu nedenle de tüm siyasi partilere ve görüşlere eşit mesafede olduklarını öne sürdü.

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