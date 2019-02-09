CHP'nin Menderes Adayı Kayalar'dan işçilere yardım eli

CHP’li Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, Akçaköy mahallesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında hafta başında çıkan yangında mağdur olan işçilere “Geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu

Yatacak yerleri bile yanan işçilerin ayakkabı ihtiyaçlarını karşılayan Kayalar, fabrikanın sahibi Abdurrahman Ergenay’dan yangından doğan zararla ilgili bilgi aldı, “Yaralarınızın sarılması için elimden geleni yapacağım” dedi. CHP İlçe Örgütü adına ayakkabıları işçilere teslim eden Kayalar, işçilerin dertlerini dinledi.

Elektrik ve su isyanı

Bu jestinden dolayı Kayalar’a teşekkür eden işçiler, “Belediye Başkanı’ndan da bir geçmiş olsun mesaj beklerdik. Sizin gibi duyarlı bir başkan adayıyla tanışmaktan mutlu olduk. Yolunuz açık olsun” dediler. İşçiler, elektrik ve su faturalarının yüksek gelmesinden şikayet etti. Elektriğin özelleştirilmesi nedeniyle bir şey yapılamayacağını ancak başkan seçildiği takdirde su faturasını ağırlaştıran katı atık bedelini makul seviyeye çekeceklerinin müjdesini veren Kayalar, toplu konut konusunda ciddi yatırımlar yapacaklarını bildirdi, “İlçemize üniversite gelmesi için temaslarımız olacak. Menderes’in sosyal hayatına can katacak çalışmalar da yapacağız” diye konuştu. Fabrika işçileri, CHP adayı Mustafa Kayalar’ı dualarla uğurladı.