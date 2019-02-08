CHP'nin Selçuk ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti

İzmir'de CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, bir yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Çalışkan, belediye meclis üyeliklerinin bile genel merkez tarafından belirlendiğini öne sürerek, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ile birlikte görevi bıraktıklarını açıkladı

CHP'nin Selçuk ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti
08 Şubat 2019 Cuma 11:34

CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları ile birlikte evrensel demokrasi ve hukuk kurallarına bağlılılıklarından vazgeçmediklerini vurguladı. 28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyelerinin dahi genel merkez tarafından belirlenmek istendiğini ileri süren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz. CHP'li olmamızın tek sebebi evrensel demokrasi ve çağdaş hukuk talebimizdir. CHP bu taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek bir parti olmakla birlikte Genel Merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklaştığı açıktır. Bu nedenle, antidemokratik bu süreçte ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kamuoyu ile paylaşıyorum. Yönetim kurulum, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Partimizin ve ülkemizin hak ettiği demokrasi kültürüne ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #selçuk belediyesi #yönetim #istifa etti
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