CHP seçmeni, HDP ve İYİ Parti'ye kaydı

CHP'nin ülke genelinde ve İzmir özelinde bir önceki seçime göre oy oranı düştü. Genel olarak alanda böyle bir izlenimle karşılaşmadıklarını daha yüksek oy beklediklerini belirten CHP İzmir milletvekilleri, yaşanan oy düşüklüğünün nedeni olarak seçmenlerinin akılcı oy verdiğini ve aynı durumla 2019'daki yerel seçimlerde karşı karşıya kalmamak adına çalışmalara başladıklarını belirtti

Ali Budak-Merakla beklenen seçim sonuçlandı. Türkiye ilk başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçim sonuçlarıyla seçti. Ancak gözler CHP'ye çevrildi. CHP ülke genelinde oylarını düşürdü. Düşürme nedeni olarak ise, CHP'li seçmenin İYİ Parti'ye ve baraj altında kalmaması için HDP'ye verilen oylar gösteriliyor. Muharrem İnce ise 40 yıl sonra CHP'nin yüzde 30 barajını aşmasını sağladı. Ancak CHP'nin oy oranının düşmesi de yeni tartışmaları beraberinde getirdi. CHP'nin yeni genel başkanı İnce mi olacak? Yerel seçimler öncesinde İnce'den bir genel başkanlık çıkışı olur mu? Son durumu CHP İzmir milletvekilleriyle konuştuk.

'Seçmenimiz oy kullanırken akılcı davrandı'

CHP seçmeninin oy kullanımında akılcı davrandığını ve o nedenle düşüş yaşadıklarını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'HDP'nin barajı geçememesi durumunda AKP'nin meclis çoğunluğunu tek başına alabileceği ve Cumhur İttifakı'nın da anayasayı tek başına değiştirebilecek güce ulaşacağını öngören bir miktar seçmenimiz HDP'ye barajı aşması için destek verdi. Zaten HDP de kampanyasını bunun üzerine kurmuştu. Bu durum da seçmenimizi etkiledi. O nedenle CHP'nin İzmir'deki bir miktar oyuyla HDP ve İYİ Parti'ye destek verdiğini gördük. Ancak milletvekili sayımızı koruduk. İzmir'de asıl değerlendirilmesi gereken ise Millet İttifakı'nın toplamdaki oy oranının artmasıdır. Bu da İzmir'deki muhalif vekil sayısını arttırmıştır. AKP 1 Kasım seçimlerinin çok altında oy aldı keza MHP de oyunu düşürdü. Asıl değerlendirilmesi gereken İzmir'in demokrasiden ve cumhuriyetten yana tavır olmasıdır. Bu seçimi böyle okumak gerekiyor. İzmir il başkanlığı da başarılı bir kampanya süreci yönetti. Bu noktada onları da tebrik ediyorum' dedi.

'İzmir'in yanında Ankara ve İstanbul'u da alacağız'

AKP'nin özellikle İzmir'de yerel seçimler için çalışmaya başlayacaklarını açıklaması hakkında da konuşan Bakan, 'CHP olarak İzmir ile ilgili herhangi bir kaygımız yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve 30 ilçeyi almak için çalışmalarımıza başladık. Sadece İzmir yetmeyeceği için Ankara ve İstanbul'u da almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için de çalışmalarımıza başlayacak ve kazanmanın mücadelesini vereceğiz' diye konuştu.

İzmir'de 346 bin seçmen sandığa gitmedi

Seçim sürecinde YSK'nın yaptıklarını eleştiren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, şöyle konuştu: Seçim mahallerinde gezerken YSK'nın okulların 3'üncü katlarına sandık kurduğunu gördük. 70 yaşındaki insanlar 3 kat çıkartıldı. Çoğu oy kullanmadan geri döndü. İzmir'de 346 bin kişi sandığa gitmemiş. Bu ciddi rakam ve akıl alır gibi değil. Ama bu 346 bin kişiyi affedemem. Çünkü bu İzmirli olamadıklarını gösteriyor. Sandığa gitmek çok önemliydi. Bunun yanı sıra 53 bin kişinin oyu iptal edildi. Bu da çok enteresan. Çünkü nasıl oy kullanacağını herkese anlattık. Bunlar da önemli. Özellikle YSK'nın CHP'nin yoğun olduğu İzmir gibi illerde 3'üncü kata sandık kurulması çok kötü. Biz bu seçimde hem devletle hem de AKP ile yarıştık. Adaletsiz bir süreçti. Çünkü AKP her türlü devlet imkanını kullandı. Buna rağmen CHP'nin İzmir'de aldığı yüzde 42 oyu da küçümsememek lazım.

'MHP'nin oyları düşündürücü'

CHP'deki düşüşün nedeni olarak İYİ Parti ve HDP'yi işaret eden Bayır, 'İlk defa seçime giren İYİ Parti'nin aldığı yüzde 1'dir. İYİ Parti'nin MHP'den ciddi oy alamadığını gördük. Seçime bir hafta kala seçmenimize HDP'nin baraj sorunu olmadığını ve oy kaydırmamasını söylememize rağmen İzmir'deki seçmenin HDP'ye emanet oy verdiğini görüyoruz. MHP'nin kamuoyu anketlerinde dahi yüzde 7'yi geçememişti ancak yüzde 11 alması da düşündürücüdür. Bu durum manipülasyona açıktır. AKP'nin seçim sandıklarında CHP ile kendi oylarını oynamak yerine MHP'nin oyuyla oynadığı yönünde aklımda soru işaretleri beliriyor' dedi.

Yerel seçim öncesi genel başkanlık gündeme gelmemeli

40 yıl sonra CHP'nin Muharrem İnce ile yüzde 30 barajını aştığına dikkat çeken Bayır, '40 yıl sonra aşılan bu yüzde 30 barajı aslında bir kırılma noktasıdır. Bu aynı zamanda topluma da bir mesaj oldu. İyi de bir mesajdı. Ancak bu konular parti içinde konuşulup değerlendirilir. Öncelikli hedefimiz 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerdir. Bu kadar kısa zamanda yeniden parti içi yarışmaya gidilmesi de ne kadar doğru olur? Bilemiyorum. Tabii bu süreç genel başkanımıza da bağlı. Yorulduğunu ya da sağlığının izin vermediğini söyleyerek görevinden ayrılmak isteyebilir. Ya da yerel seçimlerden sonra bırakacağını söyleyebilir. Bunları zaman gösterecek ve bu durumu sadece partimizin yetkili kurumları bilir. Böyle bir değişime sadece partimizin kurultayı karar verir. O da yapıldı ve kararını verdi. Olağanüstü kurultaya gidilirse de 500'ün üzerinde imza gerekir. Ancak bugünün gündemi o olmamalı. Çünkü yerel seçimlere çalışmalıyız. Önceliğimiz 2019 Mart'ındaki yerel seçimler için alana inmemiz gerekirken genel başkanlık için yeniden seçime gidilmesinin ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum' ifadelerini kullandı.

'Bu sonucu biz de beklemiyorduk'

Bu sonuçlarla CHP'nin vekil sayısı olarak 2015'teki sayısını korumuş olduğuna dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, sözlerini şöyle sürdürdü: İzmir'deki vekil sayımızı yine 14 olarak koruduk ve temsil için meclise gönderiyoruz. Bu sonucu biz de beklemiyorduk. Çünkü miting alanlarında ve sokakta böyle bir durum yoktu. Hatta Muharrem İnce'nin 2. turda rahatlıkla başkan olacağını düşünüyorduk. Bütün çalışmalarımızı da İnce'yi başkan yapmak için sürdürdük. Ancak Türkiye'deki seçmenlerimizin teveccühü öyle olmadı. Tekrardan aynı düzenin devam etmesi için arzuda bulundular. İnşallah, seçim sonuçları ülkemiz ve toplumumuz için iyi olur. Atatürk ve cumhuriyet ilkelerinden ayrı kalmadan İzmir'in ve Türkiye'nin refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabi ki önceliğimiz 9 ay sonraki yerel seçimdir. Bu nedenle de çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte düşen oylarımızın nedenlerini de çok detaylı araştıracağız. Bunlardan biri de ittifak ortağımız olan İYİ Parti'ye oylarımızın kaydığı gerçeğidir. Yerel seçimlerde de çok dikkatli adaylarla hareket edeceğiz ve çok çalışacağız. Yerel seçimlerde çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. N Ali Budak