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    • CHP'li gençler, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakim önünde

    İzmir'de CHP Bornova Gençlik Kolları üyesi iki genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında açılan davada hakim önüne çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliği'ne, davadan feragat edilip edilmediğinin sorulması için yazı yazılmasına karar veren hakim, duruşmayı aralık ayına erteledi

    05 Ekim 2016 Çarşamba 14:45
    CHP'li gençler, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakim önünde
    Geçen yıl, 17-25 Aralık soruşturmaları kapsamında 'Adalet kırmızı ışığa yakalandı' adı altında düzenlenen eylemden sonra, CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanı Ömer Yener hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldı. İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılan Yener, ilk duruşmada 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi. Bu duruşmanın ardından İzmir Adliyesi C Blok önünde basın açıklaması yapan gençlerden CHP Bornova Gençlik Kolları eski yöneticisi Orhan Balcı ve Bornova Gençlik Kolları Başkanı Ömer Yener'in ağabeyi Yiğitcan Yener'e de Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldı. Yener ve Balcı'nın 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

    İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Yiğitcan Yener ve Orhan Balcı ile avukatları Esin Doğan Metin, Sinan Metin, İbrahim Ulaş Polat, Birgül Değirmenci ve Onur Koçanalı katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Yiğitcan Yener ifadesinde, "Olay günü kardeşim Ömer'in duruşması vardı. Duruşmadan sonra basın açıklaması yapılacağı söylendi. Ben de açıklama yapılacak yere gittim. Bir pankart vardı. Tutacak kimse olmadığı için bana verdiler. Bende pankartı tuttum. Ancak pankartın üzerinde ne yazdığını görmedim. Zaten kısa bir süre tuttum. Bir süre sonra pankart kırıldı. Suç kastım yoktur" dedi. Diğer sanık Orhan Balcı da, "Ben pankartı kısa bir süre tuttum. Sonra da pankart kırıldı. Bu pankartın üzerinde ne yazdığını görmedim. Hakaret kastım yoktur" dedi.

    Sanıkların avukatları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı'nın kendisine yönelik hakaretlerle ilgili bir defaya mahsus şikayetinden vazgeçtiğine dair ifadeleri olduğunu dile getirdi. Dosyada buna ilişkin bir yazıya rastalamadıklarını belirten avukatlar, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliği'ne yazı yazılıp bu konunun sorulmasını talep etti. Hakim de talep doğrultusunda yazı yazılmasına karar verip, duruşmayı aralık ayına erteledi.

    DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

    Duruşma sonrası, sanıklar Orhan Balcı ve Yiğitcan Yener ile bir grup partili, adliye dışında basın açıklaması yaptı. Orhan Balcı, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. İfade özgürlüğünün olmadığı, faşist bir düzenin içerisindeyiz. Bu tarz olaylarla yargılanmamız sizce de komik değil mi? Daha dün, alkollü araç kullanarak kaza yapan ve bir polisimizi şehit eden Rüzgar Çetin'in tahliye edildiği güzelim ülkemde bizlerin de adalet arayışı ayrıca trajikomik bir durumdur. İsimsiz bir pankarttan dolayı 1 yıldan 4 yıla kadar yargılanıyoruz. Asıl yargılanması gerekenlerin kimler olduğunu bütün kamuoyu bilmektedir. Bizler CHP Gençliği olarak her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olduk. Her türlü haksızlığın karşısında durduk. Bizler gaz yedik, cop yedik ama asla ve asla haram yemedik" diye konuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: İzmirde, CHP, Bornova, Gençlik, Kolları

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