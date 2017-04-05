Çiçek ekmek isterken büyük şok yaşadı!

Çiçek ekmek isterken büyük şok yaşadı!

İzmir'in Konak ilçesinde, oturduğu apartmanın bahçesine çiçek ekmek isteyen kişi, çok sayıda kemik parçası buldu.


Alınan bilgiye göre, Kadifekale Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda yaşayan Ferhat İpek (33),  çiçek ekmek için bahçeyi kazdı.

Toprakta kemik parçaları gören İpek, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

Savcı nezaretinde bahçede yapılan kazıda, çok sayıda kemik parçası bulundu.

Kemikler incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.   

Ferhat İpek, "Bahçede toprağı eşelerken kemik parçaları buldum, ben bu kemiklerin insana ait olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #bahçe #kemik
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