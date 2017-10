Çiçek kralı Hollanda'ya İzmir'den tohum gidecek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de "çiçeğin başkenti" haline gelen Bayındır, dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda adına çiçek tohumu üretmeye başladı. Bayındırlı çiçek üreticilerinin kurduğu BAYÇİKOOP, "sıcağa dayanıklı" siklamen türü geliştirerek dünyanın en büyük çiçek üreticileri arasında yer alan Hollandalı bir firma ile 5 yıllık ortak proje anlaşması imzaladı

Yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla kooperatiflerle anlaşma yapan ve Türkiye’de “sözleşmeli üretim” modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteklerin olumlu sonuçlarını da birer birer almaya başladı. 2007 yılından beri çiçek üreticilerine alım garantili sözleşmeli üretim yaptırarak lokmalarını büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde, Bayındırlı üreticiler, dünyanın en büyük çiçek üreticileriyle ortak proje yapacak güce ve birikime ulaştı. "Çiçeğin başkenti" Bayındır, artık sadece Türkiye'de değil dünyada da konuşulur hale geldi. Bayındırlı çiçek üreticilerinin kurduğu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP), dünya çiçek devi Hollanda için üretim yapmaya başladı.



30 yıldır siklamen çiçeği tohumu üreten Hollandalı bir firmayla 5 yıllık alım sözleşmesi imzalayan BAYÇİKOOP, önemli bir AR-GE çalışması sonucunda geliştirdiği siklamen tohumlarını artık Hollandalılar için hazırlayacak. Dünyanın en büyük çiçek ihracatçı ülkesi olarak pazarda yüzde 49’luk paya sahip olan Hollanda'yla yapılan bu anlaşma, Bayındırlı çiçek üreticileri için de tarihi bir dönüm noktası olacak.





Sözleşmeli üretimle ayağa kalktık



Hollandalı çiçek tohumu üreticisi Varinova B.V. firmasıyla uzun soluklu görüşmeler sonrasında kararı verilen anlaşmanın yapıldığını belirten BAYÇİKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Sümerkan, “17 senedir aktif olarak çalışan kooperatifimiz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun verdiği sözleşmeli üretim desteğiyle ayağa kalktı. Biz bu gördüğümüz destek sayesinde artık sadece Bayındır’da konuşulmakla kalmadık, Türkiye bizi konuştu. Şimdi ise dünya çiçek devleri ünümüzü duydu ve bizlerle işbirliği yapmaya başladı” dedi.





Türkiye’de bir ilk



Hollandalı firmayla yapılan anlaşmada en büyük etkinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin referansı olduğunu belirten Sümerkan, “Bundan bir sene önce bize bir teklif geldi; ‘Islah çalışması yapabilir misiniz?’ diye. Islah çalışması denilen şey; tohumları birleştirerek, tozlandırarak daha kaliteli bir bitki üretmek. Bu olay şu anda Türkiye’de pirinçte de uygulanmakta, mısırda da uygulanmakta ama bu zamana kadar süs bitkileri ile ilgili ıslah çalışması hiç yapılmamıştı. Biz de bu ilki gerçekleştirmeye karar verdik. Ve Hollandalı firma ile görüşüp konuştuk, kendimizi tanıttık. Biz Hollanda’ya gittik, en büyük referansımızın İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu ve bu işi başarabileceğimizi söyledik. Onlar da Bayındır’a gelip çalışmalarımızı yerinde inceledi” şeklinde konuştu.





Soğuk seven siklamen artık sıcağa dayanıklı



Tohum ıslah çalışmasında Bayındırlı üreticilerden beklenilen siklamen çiçeğinin tohum türünün sıcak iklime dayanıklı, daha gür yapraklı ve daha çok çiçekli olan tür olduğunu ifade eden Sümerkan, konuşmasını şöyle tamamladı:



“Soğuk havayı seven bir bitki olan siklamen sonbahar-kış aylarında çiçek acar. Yaz döneminde ise dinlenmeye geçer. Ancak Holandalı şirketin bizden istediği tür, sıcağa dayanıklı bir siklamen çeşidi üretmemizdi. Ar-Ge seramızda bir yıl boyunca deneysel 48-49 derecedeki seramızda çalıştık. Denetim için geldiklerinde ise istedikleri görünümdeki siklamen çiçeğini buldular ve bizleri bu konuda çok başarılı buldular. 5 yıl boyunca her yılın sonunda yetiştirdiğimiz ürünün tohumunu alacağız ve onlar gelip yerinde bizi denetleyecekler. Hollandalı partner firmamızla ürünümüzü bütün dünyaya pazarlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz Türkiye sınırlarını aşmaktı. Bunu da Hollanda ile anlaşma yaparak göstermiş olduk.”