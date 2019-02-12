Çift katlı mezarlık Mart'ta açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin büyüyen mezarlık alanı ihtiyacını karşılamak için Bornova Kavaklıdere'de hazırladığı ve büyük bölümü 'çift katlı' olarak hazırlanan yeni mezarlığı Mart sonunda gömüye açacak. Yine çift katlı kabirlerin bulunduğu Torbalı Pamukyazı ile Yukarı Narlıdere mezarlıklarındaki çalışmalar da sürüyor.

Müge Yunt - Artan nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak yeni gömü alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Kavaklıdere Mahallesi'nde hazırladığı mezarlık alanındaki çalışmaların yüzde 95'ini tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, alanda yaptığı çalışmalarının incelemelerin ardından Kavaklıdere Mezarlığı'nın Mart sonunda açılacağını duyurdu.

29 bin metrekarede alana yayılan ve yaklaşık 10 milyon liraya mal olan mezarlıkta 2472 çift katlı kabirin yanı sıra 94 kabirlik aile mezarlığı ve 64 kabirlik çocuk mezarlığı oluşturuldu. Altyapı, lahit ve istinat duvarları ve mekanik oda imalatları ile yürüyüş yollarının büyük bir kısmını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, elektrik iletim, aydınlatma ve mezarlık içi ulaşım yolu çalışmalarına devam ediyor.

Torbalı Pamukyazı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'nın Pamukyazı Mahallesi'nde hazırladığı yeni mezarlık alanını da tamamladı. Toplam 1073 kapasiteye sahip mezarlıktaki kabirler, birinci derece akrabalar için "çift katlı" olarak hazırlandı. Ayrıca Pamukyazı Mezarlığı'nda 42 kabirlik aile mezarlığı ile 49 kabirlik çocuk mezarlığı da kuruldu. 13 bin metrekarelik alana kurulan Pamukyazı Mezarlığı'nda düzenli defin adaları oluşturuldu.

Narlıdere Mezarlığı büyütülüyor

Büyükşehir Belediyesi, alanı genişletilen Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda ise 2190 adet çift katlı kabirin yüzde 75'ini tamamladı. Yağmur suyu kanalları ve lahit imalatları çalışmaları devam eden mezarlıkta yürüyüş yolları, tuvalet ve peyzaj imalatları yapılacak.