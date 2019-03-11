Çiftçi kendi astı

Tire'de, çiftçi Hüseyin K. (29), kendini ağaca iple asarak yaşamına son verdi. Kırsal Büyükkale Mahallesi'nde yaşayan çiftçi, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin K., bölgedeki bir zeytinlikte saat 07.00 sıralarında ağaca asılı halde bulundu.

Çiftçi kendi astı
11 Mart 2019 Pazartesi 14:31

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin K.'nin öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Hüseyin K.'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hüseyin K.'nin intiharından birkaç saat önce Facebook hesabından, "Oldu mu? Mutlu musunuz? Peki içiniz rahat mı? O zaman eyvallah ama ben hiç mutlu değilim" paylaşımında bulunduğu görüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Önceki Haber
Style Advice in Decoration
Sonraki Haber
Sigara parası hayvanlara mama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.