Çiftçinin depodaki ürünü için e-Senet yararlı olacaktır

Gökay Akgün-Kayısı, fındık, üzüm, buğday gibi ürünlerin diğer yatırım araçları gibi borsada işlem görmesini sağlayacak olan Ürün İhtisas Borsası, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi'ye göre, atılan adım lisanslı depoculuğun devamı açısından olumlu ama işleyişin üretici odaklı yürütülmesi gerekiyor