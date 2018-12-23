Çiftçinin ürünleri "Bornova" adıyla marka oldu

Bornova Belediyesi, ilçeye özgü ürünleri Bornova markası altında topladı. Marka, ilgililerine fuarda tanıtılıyor.

Bornova’nın eski köy yerleşimi olan 12 mahallesinde üretilen tarımsal ürünler, “Bornova” markası altında toplandı. Başta coğrafi işaret tescili alınması çalışmaları süren Bornova Misket Üzümü ve Bornova Bamyası olmak üzere, zeytinyağından pekmeze, baldan konserve çeşitlerine pek çok ürün Tarihi Çarşı’da açılan mağazada satışa sunuldu. Böylece, üreticinin emeği Bornova Belediyesi’nin öncülüğünde 2015 yılında kurulan Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperafi’nin aracığıyla daha da değer kazandı.

Satış mağazasının raflarında tarımsal ürünlerin yanısıra, yine Bornova markasını ön plana çıkaran hatıra niteliğindeki hediyelikler de bulunuyor. Bornova Belediyesi ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bornova’nın tarım potansiyelini tanıtmak için ilçenin ürünlerini fuarlarda tanıtmaya devam ediyor.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yerel Üreticici Satış Yeri’nde satılan ürünler Bornovalı üreticilerden elde ediliyor. Homeros Vadisi’nin zeytinlerinden üretilen zeytinyağı büyük ilgi görüyor. Bornova Bamyası, enginar, börülce konserveleri, domates salçası ev tipi olarak üretilip satılan ürünler arasında yer alıyor. Kavaklıdere Mahallesi ile Kayadibi Mahallesi’nde Bornova Belediyesi’nin kurdugu arılıktan elde edilen çam ve çiçek ballarının tüketicilerin beğenisine sunulduğu Yerel Üretici Satış Yeri’nde ev tipi turşular, reçeller, pekmezler, günlük köy yumurtası, tarhana, nane, kekik, ıhlamur gibi ürünler satılıyor. Doğal zeytinyağı sabunları da Satış Yeri’nde temin edilebiliyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tarımsal üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “Bornova Belediyesi olarak çiftçimizin daha kaliteli ve yüksek getirili üretim yapabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu anlamda bir marka yaratmak hem üretici, hem de Bornova’nın tanıtımı için büyük önem taşıyor. Oluşturduğumuz Bornova markasına olan ilginin her geçen gün artması en büyük mutluluğumuz” dedi.