Çiğdem kabukları yere atılmasın diye...

Sağlıklı bir çevre ve daha temiz sokaklar için farkındalık yaratmak isteyen Karşıyaka Belediyesi; parkları, meydanları ve sahil şeridini sıklıkla kullanan vatandaşlara kuruyemiş atık keseleri dağıttı. Başkan Akpınar “Amacımız çevre temizliği ile ilgili farkındalık yaratmak ve insanları bilgilendirmek” dedi

Çevreye duyarlı proje ve yatırımları ile adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, sosyal sorumluluk bakış açısıyla, yeni bir farkındalık ve bilgilendirme çalışması başlattı. Belediye Zabıtası, Karşıyakalıların uğrak mekanları olan parklarda meydanlarda ve sahil şeridinde kuruyemiş atık keseleri dağıtarak, çöplerin yere atılmaması konusunda uyarıda bulundu.



10 BİNE ADET DAĞITILACAK



“Karşıyakalıyız, çiğdem yeriz, çevreyi kirletmeyiz” yazılı keseleri hemen kullanmaya başlayan vatandaşlar ile esnaf, bu çalışmayı memnuniyetle karşıladı. Karşıyaka'nın en kalabalık park ve meydanları ile sahil şeridinde ilk etapta 2 bin adet çöp kesesi dağıtıldı. Yaz boyunca bu sayının 10 bine ulaşacağı belirtildi. Vatandaşlarla beraber tüm kuruyemiş satıcıları da hassas olmaları noktasında uyarıldı.



BELEDİYE VE HALK EL ELE



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Özellikle yaz aylarında ortak yaşam alanlarında artış gösteren kirlilikle mücadele etmek ve farkındalık yaratmak için bir kampanya başlattık. Düzenli olarak yaptığımız çalışmalarla sokaklarımızda temizlik ve hijyeni sağlarken, bu şartların korunması noktasında yurttaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Belediye ve halk olarak el ele vereceğiz ve hep birlikte daha temiz bir Karşıyaka yaratacağız” dedi.