Çiğli'de 24 saat su kesintisi

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde 24 saat su kesintisi uygulanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Esentepe Mahallesi 8810/1 ve 8050 sokak devamında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapımına engel olan içme suyu hattının başka bir güzergaha alınacak olması nedeniyle 27 Nisan 2017 Perşembe günü 09.00 ile 28 Nisan 2017 Cuma günü saat 09.00 saatleri arasında Evka -5 (TOKİ evleri dahil), Esentepe, Atatürk, İzkent Mahallesi ile Harmandalı Çöp Toplama Alanı ve çevresinde su kesintisi yapılacak.



