Çiğli'de 7 gün 24 saat anjiyo

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde 7 gün 24 saat anjiyo işlemi yapılmaya başlandı

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde görevli Uz. Dr. Kamil Tülüce 1 Mart 2017 tarihinden itibaren haftanın her günü 24 saat anjio yaptıklarını söyledi.





Dünyada ve Türkiye'de en sık ortaya çıkan ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğunu belirten Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İlker Kızıloğlu "1 Mart 2017 tarihi itibariyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde 7 gün 24 saat anjiyo hizmeti vermeye başladık. Yakında 1 adet olan anjiyo cihazı sayımızı 2’ye çıkaracağız. Acil anjiyo gerektiren hastalarımızın hafta sonu, mesai dışı fark etmez Acil Servise veya kliniğimize başvurdukları her saatte ilk müdahalelerinin ardından anjiyoları yapılıyor. Kardiyoloji ve Koroner Yoğun Bakım Kliniği’nde görevli 8 kardiyoloğumuz, 14 hemşiremiz ve tüm sağlık personelimiz gece gündüz demeden yoğun bir şekilde hastalarımız için çalışıyor" dedi.

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