Çiğli'de çocuklar için kutlama

Çiğli Belediyesi'nin Harmandalı Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi'nde düzenlediği yılbaşı eğlencesine minikler eğlenceli bir gün yaşadı. Çiğli Belediyesi yılbaşı öncesi kreşte eğitim gören çocuklara yönelik yılbaşı eğlencesi düzenledi. Harmandalı'da bulunan okul öncesi bakım ve eğitim merkezi öğrencilerinin ve ailelerinin katıldığı yılbaşı eğlencesine Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve eşi Ergül Arslan ile birlikte katıldı.

Burcu Özkan - Etkinlikte çocuklar yılbaşı şarkıları söylerken palyaçonun renkli gösterileri çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinlikte Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve eşi Ergül Arslan çocuklara çeşitli yılbaşı hediyeleri dağıttı ve çocuklarla birlikte yılbaşı pastası kestiler. Yılbaşı etkinliğine katılan aileler çocuklarıyla birlikte eğlenirken bu güzel organizasyondan dolayı Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'a teşekkür etti.

Okul öncesi eğitimin önemi

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan düzenlenen etkinlikte okul öncesi çocukların alması gereken eğitimin önemini vurguladı. Modern mobilya ve yapı malzemeleriyle dizayn edilmiş, geniş ve ferah sınıflarda, deneyimli öğretmenlerle kaliteli eğitim anlayışında hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Hasan Arslan, "Okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönem olarak tanımlıyoruz. Bu eğitim merkezleri sayesinde çocuklarımız toplumla daha hızlı kaynaşacak, ortak paylaşımda ortak yaşam alanında olduklarını bilecekler. Biz de Çiğli Belediyesi olarak okul öncesi bakım ve eğitim merkezleri açarak çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın ve ailelerinin yeni yılda sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi.