Çiğli'de feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, bir fabrikanın atık kanalına düşerek yanan otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Kadir Semih Ünal yaşamını yitirdi

Kaza, bugün öğle saatlerinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10039 sokakta meydana geldi. Sanayi bölgesinin çevresindeki çıkmaz sokakta Kadir Semir Ünal yönetimindeki 35 KSN 28 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sokağın bitimindeki bir fabrikanın atık kanalına düştü. Önü atık kanalının içinde olan otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilden yükselen alevler çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili ve ağaçlık alanı kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan sürücü Ünal'ın öldüğü belirlendi. Otomobilde ve çevrede inceleme yapan ekipler kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Otomobilin içinde yanan Kadir Semih Ünal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



