Çiğli'de liseliler fidan dikti

Çiğli'de iki lisenin öğrencileri bir araya gelerek daha yeşil bir Çiğli için ağaçlandırma kampanyası başlattı

Öğrenciler Çiğli Belediyesi'nin temin ettiği fidanlarla yeşil Çiğli oluşmasına katkıda bulundu.

Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi ile Çiğli Fen Lisesi öğrencileri 'Yeni bir birey, yeni bir umut' başlıklı çalışmalarıyla daha yeşil bir Çiğli için oluşturmak için ağaçlandırma projesi hazırladı. Oğrenciler Elif Atıcıoğlu, Kemal Akgül, Beyza Bay, Umut İnce, Dilay Arslan ile Zeynep Gülesin, arkadaşları, okul yönetimi ve öğretmenleriyle birlikte ağaçlandırma alanı olarak kendilerine gösterilen Evka 6 İlkokulu yanında Çiğli Belediyesi'nin temin ettiği fidanları dikti.



Başkan Arslan destek verdi



Öğrencilerle birlikte fidan diken Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, öğrencilerin yaşadıkları kente duyarlı olmasının önemini vurguladı. Başkan Arslan, 'Doğamızı korumak geleceğimizi korumak. Yeşil çalışması çevre kirliliğine de bir duyarlılık. Projenin tüm ülkemize yayılması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlerimizin öğrencileri yeşil ve orman sevgisiyle büyütmesini önemsiyorum. Ağaç yaşken eğilir bu nedenle öğrencilerimiz de bu tür hassasiyetin erken oluşması gerekiyor. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Biz de Çiğlimizin temiz tutulması ve yeşil olması konusunda duyarlıyız. Güzel bir çalışmaya imza atıldı' diye konuştu.





