Çiğli'de, naylon poşete sarılmış kadın cesedi bulundu

İzmir Çiğli'deki bir evde naylona sarılmış halde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 35 yaşındaki Funda Gülmez'e ait olduğu belirlendi.

Çiğli'deki olay dün saat 23.00 civarında meydana geldi. Yakakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda Ü.Ş. ile birlikte yaşayan Funda Gülmez'den yakınları bir süredir haber alamıyordu. Bunun üzerine yakınları genç kadının yaşadığı binaya gitti. Eve giren yakınları, genç kadının cesedini naylon poşete sarılmış bir halde buldu. Bunun üzerine durum polise haber verildi. Olay yerine gelen polis yaptığı incelemede, genç kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.



Genç kadının cesedi morga kaldırılırken, yakınları da ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.



Öte yandan polis Gülmez'in ev arkadaşı olan Ü.Ş.'ye de ulaşmaya çalıştı. Telefonla yapılan aramalara Ü.Ş. cevap vermeyince polis bir süre evin çevresinde bekledi. Ancak Ü.Ş. eve de gelmeyince polis Ü.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.







Kaynak: