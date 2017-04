Çiğli'de öğrenciler fide dikti

Çiğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Mehmet Hikmet Kaşerli Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen 'Doğal Üret, Sağlıkla Tüket' Projesi, Mehmet Hikmet Kaşerli Ortaokulu'nun Hobi bahçesinde başladı. Öğrenciler, bahçeye fide dikti

Etkinliğe katılan Çiğli İlçe Kaymakamı Kaya Çıtak, 'Büyük şehirlerde topraktan uzak kalıyoruz. GTHB Çiğli İlçe Müdürlüğü ve Mehmet Hikmet Kaşerli Ortaokulu'nun ortak gerçekleştirdiği bu proje ile; çocuklar ancak basından ya da sosyal medya aracılığıyla tanıdığı tarımın nasıl gerçekleştirildiğini, toprağın nasıl işlendiğini, sebze ve meyvelerin nasıl yetiştirildiğini yaşayarak öğrenecek' diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.



Beton toprağa dönüştü



İlçe Müdürü Gülcan Erol, 'Organik Tarım Eylem Planı kapsamında başlamış olduğumuz eğitim çalışmalarının devamı olan, Bahçe Projemizi her yıl bir okulda gerçekleştiriyoruz ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl Mehmet Hikmet Kaşerli Ortaokulu ile birlikte böyle bir proje gerçekleştirdik. Çocuklarımızın ekimini ve dikimini yapacağı meyve ve sebzeleri özenle yetiştireceğine eminim. Çocukların toprakla haşır neşir olmasını, toprağı sevmesini, neyin nasıl yetiştiğini görmesini ve öğrenmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda da ilçe müdürlüğü olarak büyükten küçüğe, gençten yaşlıya, her kesime hizmet etmek için buradayız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada bizlerle her zaman işbirliği içinde olabilirsiniz' diye konuştu.



Mehmet Kaşerli Ortaokulu Müdürü Ozan Kutbettin Gümüş; GTHB Çiğli İlçe Müdürlüğünün 5. ve 6. sınıf öğrencilerine tarımla ilgili eğitim verdiğini ve bu eğitimin devamı niteliğinde İlçe Müdürlüğü ile birlikte böyle bir proje hazırladıklarını dile getirdi. Gümüş, 'Bu proje için bahçemizde daha önce beton olan bir alanı Çiğli Belediyesinin yardımlarıyla toprak alana dönüştürüp bir hobi bahçesi haline getirdik' dedi.

Çocukları tarım konusunda eğitmenin tek başına yeterli olmadığını söyleyen Gümüş, bir fidenin toprağa dikiminden, yetiştirilip ürün haline gelmesine kadarki süreci çocukların gözlemlemesi ve bu sürece dahil olması için bu projeyi hayata geçirdik' dedi.