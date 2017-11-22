Çiğli'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir Çiğli'de iki grup kavga etti. Silahların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Çiğli'deki olay dün gece Eski Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kamuran-Recep Ülker'in bulunduğu otomobil yolda Ümmet Hüseyin Karaca'nın kullandığı ve içinde Mustafa Gök ve Eren Gök'ün olduğu araçla karşılaştı.



Aralarında daha önceden alacak konusunda husumet bulunan iki grup birbirine silah çekti ve ateş etti. Kurşunlardan biri aracı kullanan Karaca'ya isabet etti. Yaralanan Karaca'nın kontrolünden çıkan araç, kaldırıma çarparak durabildi.



Olayı görenler ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Gök ve Eren Gök ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Polis, olay sonrası kaçan Kamuran Ülker ve Recep Ülker'in olaydan kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



