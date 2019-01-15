Çiğli'den Tuzlukçu'ya destek

Çiğli Belediyesi, kardeş belediyesi olan Konya Tuzlukçu'ya, parklara konulmak üzere çocuk oyun malzemeleri ile spor aletleri hibe etti.

Burcu Şahin - Ülkenin çeşitli illerinden edindiği kardeş şehirleriyle ilişkilerini güçlü tutan Çiğli Belediyesi, kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla, kardeş belediyelere hibe araç desteğini sürdürüyor. Konya'nın Tuzlukçu ilçesine geçtiğimiz yıl ekskavatör hibe eden Çiğli Belediyesi bu kez çocuk ve kadınlar için destekte bulundu. Tuzlukçu'da yaşayan kadın ve çocuklar için parklarda kullanılmak üzere oyun malzemeleri ile spor aletleri gönderildi. Gönderilen malzemeler arasında oyun grubu, çiftli salıncak, tahterevalli, 1 takım spor aleti ile 10 bank ve 10 çöp kovası bulunuyor.

Dayanışmanın önemi

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, görevde bulunduğu süre içinde imkanları sınırlı olan kardeş belediyelere destek olmaya önem verdiklerini söyledi. Başkan Hasan Arslan, az gelirli belediyelere katkı sunmak ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla Türkiye'nin hemen her bölgesinde bulunan kardeş belediyelere araç ve malzeme gönderdiklerini ifade etti. Başkan Hasan Arslan şöyle konuştu: "Mali olanaksızlıklar içinde hizmet üretmeye çalışan kardeş belediyemiz Tuzlukçu'ya daha öhce hafriyat işlerinde kullanılmak üzere ekskavatör hibe etmiştik. Bu kez parklar için birçok malzeme gönderdik. Belediyeler arası desteğin önemli olduğunu düşünüyoruz. Katkı sunmaya devam edeceğiz."