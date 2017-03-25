Çiğli, Karabağlar ve Balçova'da su kesintisi

İZSU Genel Müdürlüğü'nün, su hatlarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında ana boru bağlantılarının yapılabilmesi için Çiğli Aydınlıkevler ve Maltepe Mahallesi'nde 27-28-29-30 Mart 2017 tarihlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, 6 saatlik su kesintisi uygulayacağı açıklandı

Su kesintisi uygulanacak sokaklar şöyle;

Aydınlıkevler Mahallesi: 6779, 6779/1, 6780, 6780/1, 6781, 6782, 6782/1, 6782/2, 6782/3, 6782/4, 6782/5, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6787/1, 6888

Maltepe Mahallesi: 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8094/1, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8017, 8017/1, 8107/2, 8108, 8109, 8109/1, 8110, 8110/1, 8110/2, 8110/3, 8110/4, 8110/5, 8110/6, 8110/7, 8112/1, 8113, 8114, 8114/1, 8115, 8116, 8116/1, 8314, 8315, 8316 Sokaklar



Karabağlar Yunus Emre ve Peker Mahallesi'nde



Karabağlar Yunus Emre ve Peker Mahallesi'nde yağmur suyu kanalı inşaatı kapsamında mevcut içme suyu hattının deplase edilebilmesi için Karabağlar Yunus Emre ve Peker Mahallesi'nde 27 Mart 2017 tarihinde 09:00 ile 18:00 saatleri arasında, 8 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisi uygulanacak sokaklar şöyle;

Yunus Emre Mahallesi: Yeşillik Caddesi 458 ile 506 numaralar arası, 4012, 4012/1, 4012/2, 4058, 4149, 4150, 4151, 4152, 4152/1, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163

Peker Mahallesi: 4165, 4184, 4185, 4190 sokaklar



Balçova'nın bir bölümünde



Balçova ilçesinde Mithatpaşa Caddesi ile Ata Caddesi kavşağında bulunan vana arızasını giderilmesi için 27 Mart Pazartesi günü 21:00 ile 28 Mart Salı günü 08:00 saatleri arası 11 saat süreyle Eğitim, Çetin Emeç, Teleferik, Fevzi Çakmak, Onur ve Korutürk mahallelerinde su kesintisi yapılacak.