Çiğli Kasaplar Meydanı, yeniden düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’nin asırlık buluşma mekanı “Kasaplar Meydanı”nı hem tören hem de dinlenme alanı olarak yeniden düzenlerken bölgeye estetik açıdan da değer katacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’nin asırlık buluşma mekanı “Kasaplar Meydanı”nı hem tören hem de dinlenme alanı olarak yeniden düzenlerken bölgeye estetik açıdan da değer katacak

Yeni park ve meydan düzenlemeleriyle kentlilere nefes alacakları yeni mekanlar oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğlililerin asırlık buluşma noktası Kasaplar Meydanı’nı da yeniden düzenliyor.



Meydandaki yeşil dokuya ilave olarak, uygulama çalışmaları başlatılan yeni semt parkı, 5 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Meydanın önünde bulunan dükkanların drenaj sorunlarına da cevap veren Büyükşehir Belediyesi, meydandaki mevcut yolu granit küp taşlarla döşeyip ağaç altlarına ziyaretçilerin gölgesinde dinlenebileceği ahşap kent mobilyaları koyacak. Büyükşehir Belediyesi’nin konumlandıracağı havuz ile çocuklar hareketli su oyunları oynayabilecek; eğlenceli ve serinletici bir alana sahip olan meydan aynı zamanda estetik görünüme de kavuşacak. Ayrıca alanda bulunan Atatürk Büstü'nün yeri daha merkezi noktaya çekilerek Kasaplar Meydanı “tören alanı” işlevinde de kullanılacak.





