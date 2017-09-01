Çiğli'nin yeni imar yolu kışa hazır olacak

21 milyon liralık yatırımla Çiğli'de 3.2 kilometrelik yeni imar yolunun imalatını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ve rahat ulaşım için yaptığı bağlantı yollarına bir yenisini daha ekliyor. Şubat ayında başlayan ve yüzde 60'ı tamamlanan çalışmaların Ekim sonunda tamamlanması planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, açtığı yeni bağlantı yollarıyla kentlilere "daha rahat ulaşım" olağını sağlıyor. Son olarak Çiğli'nin Esentepe ve Balatçık mahalleleri arasında gelişen yeni yerleşim bölgesinin ulaşım ihtiyacını karşılamak için 3.2 kilometre uzunluğunda yeni bir imar yolu açan Büyükşehir Belediyesi, bu yol için 21.6 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi.



Arazi eğimi oldukça yüksek olan bu yeni yerleşim bölgesindeki yolun tamamında, güvenliğin sağlanması için istinad duvarı projelendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Esentepe 8810/1 ve 8060 sokak devamı niteliğindeki güzergah üzerindeki toplam 1.5 kilometrelik duvarın yapımını tamamladı. Mahallelerin diğer kısımlarında fore kazık çakımı ve temel kazıları sürerken, bölgede bulunan konutların kanalizasyon ve içmesuyu şebekelerinin de bu çalışmalar kapsamında yenilendiği bildirildi.



Bölge ulaşımını oldukça kolaylaştıracak olan 3.2 kilometrelik güzergah boyunca gidiş-geliş toplam 4 şeritli yolda yağmur suyu kanalı, orta refüj, kavşak ve tretuvar düzenlemeleri de yapılacak. Şubat ayında başlayan ve yüzde 60'ı tamamlanan çalışmaların Ekim sonunda tamamlanması planlanıyor.







