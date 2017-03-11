Çiğli'ye modern park

İzmir Büyükşehir Belediyesi, modern semt park larına bir yenisini daha ekliyor. Çiğli Ege Kent Mahallesi'nde yapımına başlanan 6 dönümlük yeni park, bölgeye estetik açıdan artı değer katacak.

Kazandırdığı yeşil alanlarla bir yandan kentin yeşil dokusunu güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da İzmirlilere nefes alacakları yeni cazibe merkezleri yaratıyor. 6 bin metrekarelik alanda Ege Kent Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Çiğli Dr. Sadık Ahmet Parkı da bunlardan biri.Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan ve uygulama çalışmaları başlatılan yeni semt parkı, içindeki yeşil alan korunarak biberiye, sarı çalı papatyası, bodrum papatyası, hanım tuzluğu, alev çalısı, zeytin çalısı ve yatay ardıç ile daha renkli bir görünüme kavuşturulacak. Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda çocuk oyun alanı, kaskatlı havuz ve sebil de bulunacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, zeminde kayrak taşı, granit ve doğal agregalı kompoze taş kullanarak doğanın yapısıyla uyumlu bir projeyi daha hayata geçirecek. Manzarasıyla büyüleyecek park, Çiğlilerin yeni buluşma alanı olacak.