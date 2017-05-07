Çiğli’de çocuklar kan verirken eğleniyor

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Çocuk Kan Alma Birimi, hastane kreşi öğretmenleri ve kan alma birimi çalışanları tarafından süslendi. Geniş, ferah, eğlenceli ve rengarenk atmosferi ile çocuklar için kan vermek keyifli hale dönüştürüldü

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Çocuk Nefroloji, Alerji ve İmmünoloji, Nöroloji, Endokrinoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Gastroenteroloji, Psikiyatri, Üroloji ve Çocuk Kardiyoloji gibi yan dal uzmanlıklarının bulunduğu ayrıca 6 çocuk polikliniği ile bu polikliniklere müracaat eden yılda ortalama 185 bin çocuk hastaya tam teşekküllü olarak hizmet veriyor. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Kan Alma Birimi’ne çocuğunu getiren Musa Şimşek “Kamu dairesinde memur olarak görev yapıyorum buraya çocuğumun rahatsızlığından dolayı geldim. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi anlatıldığından daha iyi. Özellikle çocuklarımız için düzenlenen bu bölüm çok güzel olmuş. Güle oynaya çocuğumun kanını aldırdık gidiyoruz. Haliyle çocuklarımız korkup ağlıyorlar. Bizde stres yaşıyoruz tabi. Hazırlanmış olan bu bölümün çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi polikliniklerinin işleyişinden sorumlu Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ayşe Doğantez şunları söyledi:





“Bu birimimizde yılda ortalama 80 bin çocuk hastamızdan kan alıyoruz. Çocuk kan alma birimimize müracaat etmek çocuklar da korku, ebeveynlerde ise gerginlik yaratıyor. Hepimizin bildiği gibi maalesef çocuklarımız sağlık çalışanları ve iğne ile korkutularak büyütülüyor. Bizler kan aldığımız ortamı daha sevimli hale getirerek çocukların sanki bir oyun alanına giriyormuş gibi hissetmelerini sağlamaya çalıştık."

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