Çığlık seslerini duyan komşular, zavallı kadını böyle buldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K. tutuklandı

Çığlık seslerini duyan komşular, zavallı kadını böyle buldu
24 Ekim 2018 Çarşamba 09:06

Olay, Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. G.K.'nin yardım çığlıklarını duyan komşuları, kadının evine gittiklerinde G.K.'yi elleri ve ayakları bağlanmış ve darp edilmiş halde buldu.  Komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, G.K.'yi ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. G.K. verdiği ifadesinde, eşi A.K.'nin çıkan tartışma sonrası ellerini ve ayaklarını bağlayarak kendisini darp ettiğini söyledi.  Polis, G.K.'nin ifadesi sonrası A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadın dayak #izmir dayak
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