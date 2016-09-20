8-14 yaş grubu öğrencilerin kabul edildiği yaz spor okullarında bu yıl basketbol, futbol, voleybol ve taekwondo branşlarında öğrenci kabul edildi. Verimli bir sezon geçiren yaz spor okulları, yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla sezonu kapattı. Yaz spor okullarının kapanmasıyla, öğrencilerin büyük bir kısmı kış spor okullarına geçiş yaptı.



Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, öğrencileri okulun son gününde minikleri ziyaret etti. Sporun Çiğlili gençler için vazgeçilmez bir faaliyet olup yaygınlaşması adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Hasan Arslan, miniklerle tek tek ilgilendi, velilerle görüştü.



Sağlıklı nesiller yetiştireceğiz



Başkan Hasan Arslan, Çiğli'yi spor kenti yapma konusunda iddialı olduklarını belirterek, bu kapsamda sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına da sporun çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Bu amacın gerçekleşebilmesi için hem yaz hem de kış spor okullarını açtıklarına değinen Başkan Hasan Arslan, 'Bu yıl da gençlerimize spor faaliyetlerini gerçekleştirmek için güzel bir fırsat sunduk. Sağlıklı bir nesil yetiştirilmesinde belediye olarak bizim de sorumluluklarımız var. Çocuklarımız sağlıklı bir alışkanlık edinirken bir taraftan da sosyalleşsinler istiyoruz. Onların talepleri doğrultusunda hazırladığımız; voleybol, basketbol, taekwondo ve futbol branşlarındaki kurs programımız gayet başarılı bir şekilde yapıldı. Kurslarımıza bu yıl da yoğun ilgi yaşandı' dedi.









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